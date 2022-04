HBO ha recentemente annunciato la stagione di Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, una serie basata sulla squadra americana di basket 'Los Angeles Lakers', una delle dinastie sportive più venerate e dominanti della storia. La prima stagione riguardava gli anni d'oro di Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar.

Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo alla programmazione HBO, descrive la serie dicendo che non solo racconta l'avvincente storia dell'ascesa dei Lakers, ma è anche uno sguardo indietro a un'era di trasformazione del basket, delle celebrità e della città di Los Angeles.

Winning Time, chi sono i Los Angeles Lakers?

I Los Angeles Lakers sono una squadra di basket professionista americana con sede a Los Angeles e competono nella National Basketball Association (NBA), il campionato di basket professionistico maschile più importante del mondo.

La squadra presenta tre dei migliori giocatori di pallacanestro della NBA: Kobe Bryant, descritto come il cestista più influente della storia, Kareem Abdul-Jabbar, con 38 387 punti segnati è il primo realizzatore nella storia dell'NBA, nonché il terzo miglior stoppatore e rimbalzista e Magic Johnson considerato uno dei più grandi giocatori della storia della pallacanestro. I Lakers hanno vinto 17 titoli NBA soprattutto grazie a quest'ultimi.

La serie e il cast di Winning Time

Winning Time è una serie TV del 2019 sviluppata da Adam McKay (regista del film "Don't Look Up"), Jim Hecht e Max Borenstein per HBO, il servizio di pay-TV più vecchio e longevo d'America. La serie racconta le storie professionali e personali dei giocatori negli anni '80. In quegli anni i Lakers vinsero cinque campionati.

La prima stagione è composta da 10 episodi, con il finale di stagione in onda l'8 maggio, è basata su Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar, da Showtime: Magic, Kareem, Riley e The Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s di Jeff Pearlman. Winning Time è cresciuta nel corso delle settimane di programmazione con un +37% rispetto l’esordio e un quinto episodio arrivato a 1,2 milioni fra tutte le piattaforme.

La serie è stata ben accolta da spettatori e critici in termini di recensioni e valutazioni. Cosa ci aspetta nella seconda stagione?

La seconda stagione della serie

La seconda stagione racconterà le storie dei giocatori tratte dal secondo libro di Jeff Pearlman intitolato 'Three-Ring Circus: Kobe, Shaq, Phl, and the Crazy Years of the Lakers Dynasty'.

Al momento è stata solo annunciata la seconda stagione della serie e non è stato definito dove arriverà in Italia ma è facile immaginare che sarà su Sky Atlantic e NOW visti gli accordi tra le due società.