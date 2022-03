Recentemente Netflix ha annunciato la trasposizione animata americana 'Tekken: Bloodline' dell'omonimo videogioco che uscirà nel 2022. Principalmente racconterà gli eventi accaduti tra Tekken 2 e Tekken 3. Non si sa la data di uscita, né di quanti episodi sarà, ma Netflix ha da poco rilasciato il teaser ufficiale della serie su Youtube.

Che tipo di videogioco è Tekken?

Tekken è un videogioco nato in Giappone, sviluppato e prodotto da Namco. Fu introdotto nel 1994 nei cabinati arcade e successivamente adattato alle console (es. PlayStation, Nintendo, GBA, ecc...).

Come con la maggior parte dei picchiaduro, si parla di combattimento corpo a corpo contro un avversario. Tekken è principalmente una serie multiplayer, quindi da giocare in compagnia; ma c'è anche la possibilità di giocare in single player contro un bot.

Il gioco regala partite veloci e i round in cui i giocatori competono, tendono a essere molto più brevi rispetto a molti altri giochi dello stesso genere, anche quelli di grande successo, come Street Fighter II. La serie Tekken è molto apprezzata, non solo per la sua fama, ma anche per molte tecniche usate dai personaggi che possono essere paragonate alle arti marziali reali. La sua particolarità, rispetto ad altri giochi del genere picchiaduro, è la possibilità di utilizzare un tasto per ogni arto nel combattimento, dando la possibilità di fare attacchi sempre differenti e creare combo, enfatizzando i movimenti e la strategia nel gioco.

Trama della serie animata Tekken: Bloodline

Jin Kazama ha imparato l'autodifesa da sua madre fin dall'infanzia. Tuttavia, quando una nuova forza oscura e diabolica distrugge tutto ciò che è più prezioso per lui, sconvolgendo la sua vita per sempre, rimane completamente indifeso. Jin, furioso con se stesso per non essere in grado di intervenire, giura vendetta e brama il potere assoluto che può ottenere solo partecipando al torneo più importante del mondo: il King of Iron Fist Tournament, un torneo in cui si sfidano i più bravi combattenti del mondo per vincere una grande somma di denaro.

Oltre al protagonista, Jin Kazama, appariranno personaggi molto importanti, che incontriamo durante i combattimenti del videogioco, come Paul, Ganryu, Ogre, King II, Phoenix, Ogre, Heihachi Mishima e la versione demoniaca di Jin, ma sicuramente ne saranno rivelati altri prima dell'uscita

Dove guardarla?

Trattandosi di un contenuto originale Netflix, la serie Anime Tekken: Bloodline sarà disponibile in streaming sulla piattaforma. Inoltre essa sarà disponibile anche su Sky Q e tramite l'app su Now Smart Stick.