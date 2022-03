Ieri con l’arrivo della nuova rivoluzione digitale in Mpeg-4 molte persone hanno dovuto cambiare la propria tv o decoder. Questo perché chi aveva un tv un po’ datata che non supportava la tecnologia Hd rischiava di non vedere più alcun canale televisivo. Per questa ragione, il Ministero dello Sviluppo Economico ha proposto due bonus per poter far sostituire o rottamare la propria tv o per poter comprare un nuovo decoder che faccia funzionare il loro televisore.

In cosa consisterà il bonus tv-decoder

Il primo incentivo consentirà l'acquisto di un nuovo televisore o di un decoder.

Questo bonus avrà un valore massimo di 30 euro e sarà disponibile fino alla fine dell’anno. Il governo ha stanziato circa 151 milioni di euro per gli anni 2019-2022. Il bonus si rivolgerà a tutte le famiglie che hanno un ISEE che non supera i 20 mila euro annui, il bonus potrà essere usato al momento in cui verrà effettuato l’acquisto di una nuova tv o di un decoder. Per ottenere il bonus tv-decoder occorrerà compilare un modulo che sarà possibile scaricare dal sito internet della MISE (Ministero dello Sviluppo Economico). Una volta compilato dovrà essere consegnato al negoziante.

In cosa consiste il bonus rottamazione

Il secondo incentivo messo a disposizione invece è il bonus rottamazione tv già attivo dallo scorso 23 agosto 2021.

Questo bonus si rivolge a tutti i residenti in Italia e per richiederlo non c'è alcun limite di reddito. Per usufruire del contributo sono necessari tre requisiti specifici: residenza in Italia, essere in possesso di un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018 ed essere in regola con il pagamento del canone Rai, esentati dall'ultimo requisito gli over 75.

Lo sconto sarà del 20% sul prezzo finale per poter ottenere un incentivo non superiore a 100 euro. Questo provvedimento si potrà accumulare se coloro che la richiedono avevano già acquistato una tv grazie ad un vecchio incentivo. La rottamazione avverrà dopo la compilazione del modulo di autocertificazione per il corretto smaltimento e verrà effettuato direttamente all'acquisto del nuovo televisore, basterà consegnare la vecchia tv al venditore.

A cosa servono gli incentivi

Questi due incentivi serviranno per vedere in chiaro tutti i canali che adesso vengono trasmessi in Mpeg-4 accessibile su tutte le tv capaci di supportare l'alta qualità o grazie all'uso dei decoder. Entro il mese di giugno questa rivoluzione riguarderà ogni canale anche quelli locali i quali utilizzeranno standard più efficaci. Mentre i canali con la vecchia codifica continueranno ad essere trasmessi dal canale 500 in poi dove prima c'erano quelli in HD.