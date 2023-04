Un nuovo tessuto intelligente programmabile sviluppato dai ricercatori dell'Università di Waterloo risponde alla temperatura e all'elettricità: la cosa potrebbe rappresentare un grande progresso per la scienza, è infatti il primo della sua categoria in grado di rispondere a due stimoli differenti.

Il tessuto intelligente programmabile

Il tessuto intelligente programmabile è stato realizzato in modo relativamente economico con fibre nano-composite polimeriche da plastica riciclata e può cambiare colore e forma quando vengono applicati determinati stimoli.

Il tessuto è stato creato tramite l'utilizzo di una combinazione di compositi polimerici altamente ingegnerizzati e acciaio inossidabile in una struttura tessuta.

I ricercatori hanno creato un dispositivo simile a un telaio tradizionale per tessere il tessuto intelligente. Il processo risultante è estremamente versatile, consentendo la libertà di progettazione e il controllo macroscopico delle proprietà. Inoltre, può essere attivato anche da una tensione inferiore di elettricità rispetto ai sistemi precedenti, rendendolo più efficiente dal punto di vista energetico. Ciò consente anche l'integrazione in dispositivi più piccoli e portatili, rendendolo adatto all'uso in dispositivi biomedici e sensori ambientali.

Potenziali applicazioni

Il suo un potenziale è quasi infinito, può spaziare dalla robotica ai giochi con esperienze di realtà virtuale. Il Dr. Milad Kamkar, professore di ingegneria chimica a Waterloo, ha sottolineato come questo materiale possa essere utilizzato in modo innovativo per creare esperienze immersive nel mondo virtuale, dove il tessuto, attraverso la percezione del calore o di un segnale fisico, potrebbe suscitare un'avventura più intensa.

Inoltre, l'utilizzo dei materiali intelligenti è stato concepito e sviluppato attraverso la Scienza della biomimetica. La capacità di percepire e reagire agli stimoli ambientali come la temperatura è una prova di concetto che il nuovo materiale può interagire con l'ambiente per monitorare gli ecosistemi senza danneggiarli. Altre applicazioni potrebbero in futuro riguardare l’abbigliamento che si auto-riscalderebbe durante l'inverno oppure i paraurti per veicoli che potrebbero ritornare alla loro forma originale dopo una collisione.

Tutte chiaramente applicazioni al momento solo potenziali e del tutto futuribili da dover ancora studiare e perfezionare.

Prossimi step

Il tessuto intelligente è stato descritto e pubblicato sulla rivista Nano-Micro Small. Il prossimo obiettivo dei ricercatori è quello di migliorare le prestazioni di memoria di forma del tessuto che si riferisce alla capacità del tessuto di tornare alla sua forma originale dopo essere stato deformato. Questa caratteristica è importante per le applicazioni del tessuto intelligente nel campo della robotica, dove il tessuto potrebbe essere utilizzato per creare robot in grado di effettuare movimenti precisi.

Il tessuto intelligente programmabile può rappresentare un'innovazione tecnologica importante che può potenzialmente aprire la strada a molteplici applicazioni nel campo dell'abbigliamento, dei veicoli e della robotica.

Grazie alla sua capacità di rispondere a due stimoli differenti, si rivelerebbe in definitiva versatile ed efficiente dal punto di vista energetico, rappresentando una soluzione sostenibile e adatta anche all'utilizzo in dispositivi biomedici e sensori ambientali.