Un team di ricercatori dell'Università di Friburgo in Germania ha sviluppato un biochip appositamente progettato per guarire le ferite fino a tre volte più velocemente del normale, utilizzando l'elettricità. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Lab on a Chip.

L'elettricità come guida per la guarigione delle ferite

I campi elettrici possono guidare i movimenti delle cellule della pelle, spingendole verso il sito di una lesione. Il corpo umano genera naturalmente un campo elettrico che svolge questo compito. Quindi i ricercatori hanno deciso di amplificare questo effetto per accelerare la guarigione delle ferite.

Anche se non può guarire ferite gravi alla velocità di un supereroe, il biochip potrebbe ridurre radicalmente il tempo necessario per la guarigione di piccole lacerazioni e tagli. Maria Asplund, scienziata bioelettronica all'Università di Friburgo e all'Università della Tecnologia di Chalmers in Svezia e coordinatrice dello studio, ha spiegato che il problema della rigenerazione delle ferite in alcune fasce della popolazione è un problema serio per la salute. Per le persone con ferite croniche che richiedono molto tempo per guarire (anziani, diabetici o persone con scarsa circolazione sanguigna) il recupero rapido da frequenti piccole ferite aperte potrebbe rappresentare una rivoluzione.

Come è fatto

Mentre è già noto che l'elettricità può aiutare la guarigione delle ferite, l'effetto della forza e della direzione del campo elettrico sul processo non è mai stato ben stabilito. Pertanto, i ricercatori hanno sviluppato una piattaforma bioelettronica e l'hanno utilizzata per coltivare pelle artificiale composta da cellule chiamate cheratinociti, che sono il tipo di cellula della pelle più comune e cruciale per il processo di guarigione.

Come funziona

Il confronto dell'applicazione di campi elettrici su un lato della ferita con campi alternati su entrambi i lati della ferita ha permesso di trovare dati interessanti. Sia i cheratinociti sani sia quelli progettati per assomigliare a quelli delle persone con diabete si sono spostati fino a tre volte più velocemente rispetto alle cellule della pelle senza alcuna interferenza elettrica.

Con una spinta elettrica proveniente da un solo lato della ferita che si è dimostrata la più efficace nel riparare la pelle artificiale nel minor tempo possibile. Fortunatamente, nessuna delle cellule è stata danneggiata dai campi elettrici testati.

Applicazioni future e prossimi passi della ricerca

Le ferite che non guariscono rapidamente aumentano il rischio di infezione e ritardano ulteriormente la guarigione. Nei casi più gravi, ciò può portare all'amputazione. Il prossimo passo è testare come funziona l'ultima scoperta su ferite reali in esseri umani vivi, anziché su cellule della pelle coltivate in laboratorio. Lo sviluppo di applicazioni pratiche si baserà sulla traduzione dei materiali economici e facilmente disponibili utilizzati nell'esperimento in situazioni reali.