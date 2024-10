Non è ancora scaduto il tempo per il preordine e ritiro in negozio il giorno stesso dell'uscita, il 25 ottobre prossimo, di "Call of Duty: Black Ops 6" in versione rigida. Il nuovo capitolo del celebre sparatutto, sviluppato da Treyarch e Raven, è un thriller spionistico in cui la sopravvivenza del giocatore sarà legata alla sua capacità di distinguere i nemici dagli amici.

La trama

Come da tradizione, con i Call of Duty si viaggia molto per il mondo, perché molti sono i luoghi che ne hanno fatto da sfondo. Questa volta con Black Ops 6 si va in Medio Oriente, negli anni della Guerra del Golfo, in un particolare momento della storia mondiale in cui, la caduta del muro di Berlino e il disastroso dissolvimento dell'Unione Sovietica uscita sconfitta dalla guerra fredda, hanno rotto gli equilibri geopolitici.

Per tali ragioni, gli USA si impongono come unico egemone del pianeta. Nonostante la vittoria degli Stati Uniti, in quel periodo "c'era una crescente sfiducia nel governo, che si rifletteva ovunque nella musica, nella televisione e nella cultura pop dell'epoca", sottolinea Activision. E continua spiegando che il giocatore verrà perciò invischiato in "rete intricata di attività illecite, operazioni clandestine e missioni non registrate".

Per quanto riguarda i personaggi di Black Ops 6, gli utenti che effettueranno il preordine avranno in premio il ritorno di Frank Woods. Sotto la sua ala protettrice c'è Troy Marshall, uno dei membri della Rogue Black Ops, dipinto come "leader metodico" controllato da una "forte bussola morale".

Nuove caratteristiche

Jane Harrow della CIA, nuovo carismatico personaggio;

della CIA, nuovo carismatico personaggio; " The Manor " è il centro operativo dove l'utente potrà addestrarsi al tiro, accedere alle missioni, avere un incontro con Frank Woods e prendere parte ad altre attività;

" è il centro operativo dove l'utente potrà addestrarsi al tiro, accedere alle missioni, avere un incontro con Frank Woods e prendere parte ad altre attività; " Omnimovement " meccanismo che permette al giocatore una ricca e più fluida gamma direzionale;

" meccanismo che permette al giocatore una ricca e più fluida gamma direzionale; " Movimento intelligente " è un sistema che assiste, facilitandolo, l'utente nell'elaborazione della combo per effettuare un dato movimento.

" è un sistema che assiste, facilitandolo, l'utente nell'elaborazione della combo per effettuare un dato movimento. Nove sono le parti del corpo che possono essere colpite, più del doppio rispetto ai precedenti capitoli.

sono le parti del corpo che possono essere colpite, più del doppio rispetto ai precedenti capitoli. L'HUD può essere personalizzato in modo da avere tutto settato prima dell'inizio di una partita;

può essere personalizzato in modo da avere tutto settato prima dell'inizio di una partita; Entrare nella lobby è più semplice ed è quindi ridotto il tempo di attesa per l'inizio della partita.

è più semplice ed è quindi ridotto il tempo di attesa per l'inizio della partita. Campagna Zombie

Call of Duty: Black Ops 6 ha un prezzo di 79,99 euro.

Tuttavia, in preordine, alcuni rivenditori lo vendono con sconti anche del 10%. Su Amazon Italia, ad esempio, la versione per PlayStation 5 sarà acquistabile a 71,99 euro

Per gli utenti Xbox, invece, il videogioco sarà disponibile su Xbox Game Pass Ultimate e anche PC Game Pass.