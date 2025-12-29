Sauron, startup specializzata in sicurezza domestica di alta gamma, ha annunciato la nomina di Maxime “Max” Bouvat-Merlin, ex responsabile dell'innovazione prodotto in Sonos, come nuovo CEO. La nomina, comunicata il 28 dicembre 2025, indica una svolta strategica per l'azienda, che punta a definire con precisione il suo percorso nel mercato.

Nuovo CEO da Sonos

Bouvat-Merlin ha maturato un'esperienza di quasi nove anni in Sonos, dove ha ricoperto ruoli chiave, tra cui quello di chief product officer. In una recente intervista, ha evidenziato come i settori dell'audio premium e della sicurezza domestica, pur apparentemente distanti, condividano sfide strategiche simili: dalla definizione del target di clientela (super-premium o mass-premium) alla scelta tra installazione professionale o fai-da-te, fino alla decisione se sviluppare tutto internamente o collaborare con partner esterni.

Obiettivi per il 2026

Sauron punta al segmento "super-premium", rispondendo alla crescente insoddisfazione verso le soluzioni esistenti. Secondo Bouvat-Merlin, i sistemi attuali presentano alti tassi di falsi allarmi, con conseguente scarsa fiducia da parte delle autorità. L'obiettivo di Sauron è una deterrenza anticipata, attraverso il riconoscimento di attività sospette, come sopralluoghi o movimenti ripetuti di veicoli, per prevenire azioni criminali. I prototipi si basano su sensori avanzati, tra cui fino a 40 camere per pod, LiDAR, radar e termocamere, collegati a server con software di visione artificiale e supportati da un servizio di assistenza operativo 24/7, gestito da ex-militari e forze dell'ordine.

Il piano prevede un approccio modulare e graduale: Sauron rilascerà i componenti principali – hardware intelligente, servizio di assistenza, software AI – come elementi integrabili in fasi successive. Il lancio, inizialmente previsto per il primo trimestre del 2025, è stato posticipato a fine 2026, a causa della fase ancora iniziale del progetto e della necessità di definire sensori, deterrenti e logistica produttiva.

Finanziamenti e risorse

Sauron ha raccolto circa 18 milioni di dollari da investitori di spicco, tra cui esponenti di Flock Safety, Palantir, 8VC e Atomic. La startup conta meno di 40 dipendenti e prevede di assumere altri 10-12 collaboratori nel corso del 2026, anno in cui avvierà il contatto con i primi clienti e un round di finanziamento di serie A.

Il CEO ha dichiarato che l'obiettivo è dimostrare progressi concreti e allocare fondi per accelerare la roadmap, l'acquisizione di clienti e lo sviluppo del prodotto, sia internamente che in partnership.

Privacy e fiducia

Sauron è consapevole delle problematiche legate alla privacy e alla sorveglianza. Per questo, propone soluzioni basate sulla fiducia: i proprietari possono autorizzare persone specifiche, creando un trusted group. Il sistema riconosce tali soggetti e considera estranei tutti gli altri. Inoltre, è in fase di studio il riconoscimento delle targhe delle auto sospette, come parte del modello predittivo.

Nel mercato della sicurezza domestica, caratterizzato da frammentazione, Sauron si distingue per un approccio tecnologico, partendo da una base tecnologica avanzata.

Secondo Bouvat-Merlin, questo approccio può rappresentare un vantaggio competitivo per attrarre clienti con elevate aspettative e necessità di affidabilità.

La domanda di soluzioni sofisticate è in crescita, soprattutto nelle grandi città, a causa di episodi di criminalità. Sauron si propone di offrire non solo protezione, ma una deterrenza proattiva e discreta, supportata da tecnologia e sorveglianza umana qualificata.

Nel prossimo anno, Bouvat-Merlin dovrà trasformare la visione in realtà, integrando hardware avanzato, intelligenza artificiale e vigilanza umana con un'esperienza cliente premium. Il percorso sarà graduale e calibrato, con l'obiettivo di ridefinire il concetto di sicurezza domestica di alto livello.