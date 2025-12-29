Google si appresta a eliminare una delle limitazioni più radicate di Gmail: la rigidità dell'indirizzo @gmail.com assegnato al momento della creazione dell'account. Secondo quanto riportato, la versione in lingua hindi delle pagine di supporto di Google conferma che l'opzione di cambiare l'indirizzo Gmail verrà “gradualmente ampliata a tutti gli utenti”.

In pratica, chi avrà accesso alla funzione potrà sostituire l'indirizzo esistente con uno nuovo, sempre con dominio “@gmail.com”. Il vecchio indirizzo rimarrà attivo come alias, continuando a ricevere email e consentendo l'accesso ai servizi Google tramite entrambi gli indirizzi, senza perdita di dati, email, file, foto o abbonamenti.

Dettagli tecnici e limiti operativi

I limiti imposti a questa novità sono pensati per prevenire abusi: sarà possibile cambiare l'indirizzo Gmail solo una volta ogni 12 mesi e fino a un massimo di tre volte per account, arrivando quindi a un totale di quattro indirizzi, incluso quello originario.

Una volta effettuato il cambio, non sarà possibile eliminare il nuovo indirizzo o utilizzarlo per creare un nuovo account separato fino al completamento del periodo di inattività di 12 mesi. Inoltre, il vecchio indirizzo non sarà disponibile per essere assegnato a un altro utente.

Le motivazioni del cambiamento

Questa modifica risponde a una richiesta degli utenti, spesso costretti a utilizzare indirizzi creati in passato e percepiti come inadatti.

Finora, l'unica opzione era creare un nuovo account Gmail e trasferirvi manualmente dati e servizi, con il rischio di perdere l'accesso a servizi collegati, incorrere in problemi di sincronizzazione e aumentare la complessità operativa.

Implementazione e rollout

La nuova funzionalità è stata individuata inizialmente sulla versione in lingua hindi delle pagine di supporto e, come riportato da diversi media, sembra destinata inizialmente agli utenti in India o aree linguisticamente affini, prima di essere estesa a livello globale.

Transizione sicura: le strategie

Questo aggiornamento richiede attenzione agli aspetti di sicurezza. È stato evidenziato il rischio che attacchi di phishing e social engineering sfruttino l'interesse degli utenti per questa funzionalità, diffondendo messaggi falsi che invitano a cambiare l'indirizzo tramite link ingannevoli.

Google consiglia di diffidare da comunicazioni non ufficiali.

Per una transizione senza intoppi, è consigliabile verificare direttamente nelle impostazioni personali (Area personale > Informazioni personali > Email) se l'opzione è disponibile e, prima di procedere, effettuare un backup dei dati, soprattutto per gli utenti ChromeOS.

Implicazioni per l'ecosistema Gmail

Da un punto di vista strategico, questo adeguamento avvicina l'esperienza utente di Gmail a standard di flessibilità ed efficienza già offerti da altri provider come Outlook o Proton Mail.

Questo cambiamento potrà liberare molti utenti da vincoli operativi e di immagine digitale, consentendo di mantenere intatti anni di dati e servizi, senza dover affrontare migrazioni manuali che spesso causano perdita di informazioni o problemi di sincronizzazione tra dispositivi e app.

In futuro, una volta completato il rollout globale, le implicazioni riguarderanno anche il mondo business e freelance, dove l'indirizzo email rappresenta un elemento centrale nell'identità digitale e nella reputazione professionale.

Questa mossa, per quanto graduale e inizialmente limitata geograficamente, potrebbe rappresentare un cambio di paradigma nell'esperienza Gmail, allineando il servizio alle esigenze degli utenti in un'epoca in cui la flessibilità digitale è sempre più essenziale.