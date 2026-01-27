Il 26 gennaio 2026, in un clima già segnato dalle conseguenze socio-politiche della tragica sparatoria di Alex Pretti da parte di agenti federali ICE a Minneapolis, Vinod Khosla, fondatore di Khosla Ventures, ha preso pubblicamente le distanze dalle affermazioni di Keith Rabois, managing director dello stesso fondo. Questo episodio ha generato un raro scontro interno tra leader del settore, stimolando una riflessione più ampia sulla responsabilità sociale e il ruolo pubblico dei venture capitalist.

Le dichiarazioni controverse di Keith Rabois

Keith Rabois ha attaccato il dibattito sulla sparatoria su X, sostenendo che “nessuna forza dell’ordine ha sparato a una persona innocente” e che “gli illegali commettono crimini violenti ogni giorno”.

Ha inoltre difeso l’operato degli agenti ICE, negando l’incidenza di morti ingiustificate da parte delle autorità.

Il dissenso interno e la presa di posizione di Khosla

Il commento di Rabois ha suscitato forte dissenso all’interno della stessa Khosla Ventures. Il suo partner Ethan Choi ha pubblicamente chiarito: “Voglio rendere chiaro che Keith non rappresenta le opinioni di tutti qui, almeno non le mie. Quello che è successo in Minnesota è sbagliato”. Poco dopo, Vinod Khosla ha affermato di concordare pienamente con Choi e ha duramente attaccato l’operato degli agenti ICE, definendoli “vigilantes macho fuori controllo” e denunciando una comunicazione istituzionale “basata su fatti inventati o manipolati”.

Reazioni e fratture nel settore tech

L’intervento di Khosla segue una serie di reazioni forti da parte della comunità tech. Figure come Jeff Dean di Google DeepMind hanno definito la sparatoria “assolutamente vergognosa”, mentre oltre 60 CEO del Minnesota hanno firmato una lettera chiedendo una de-escalation nelle pratiche di enforcement adottate da ICE. Il confronto interno a Khosla Ventures è emblematico della polarizzazione tra responsabilità sociale e libertà di espressione tra gli attori del capitale tecnologico.

Impatti reputazionali e governance dei venture capital

La vicenda rappresenta una sfida per Khosla Ventures: da un lato il valore reputazionale costruito negli anni, dall’altro la necessità di rispondere tempestivamente quando affermazioni personali rischiano di inquinare la visione dell’intera firma.

Questo caso evidenzia quanto sia delicato bilanciare libertà politica con coesione interna e percezione esterna del brand.

La risonanza pubblica di questa divisione solleva domande precise: come potranno reagire founder e investitori? Quanto inciderà sulla fiducia verso il fondo? L’approccio di Khosla e Choi sembra cercare di rispondere a queste domande dimostrando che valori etici e reputazionali non sono secondari nella leadership tecnologica.

In definitiva, la presa di posizione di Vinod Khosla — chiara, decisa e tempestiva — segna un momento di cesura e riflessione per la comunità del venture capital. Si impone come monito circa il ruolo pubblico e le responsabilità di chi detiene potere economico nel contesto dei valori civili e democratici.

Questo caso rimane un monito: le azioni di un singolo partner possono avere riverberi sull’intero ecosistema. In un’epoca in cui la politica e l’innovazione si intersecano, la coerenza tra valori dichiarati e pratiche operative diventa una questione strategica, non accessoria.