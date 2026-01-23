Nel panorama attuale, dove l'attenzione degli utenti è catturata da storylines rapide e cliffhanger continui, i «microdramas»—drammi seriali verticali della durata di circa un minuto—stanno registrando cifre straordinarie sull’app store statunitense. Il modello, semplice ma efficace, si basa su contenuti pulp e volutamente esagerati, visivamente coinvolgenti nonostante una recitazione spesso definita «cringeworthy», veicolati tramite token o abbonamenti a pagamento.

Trend sensazionali e numeri da capogiro

Secondo le stime di Appfigures, l’app ReelShort ha raggiunto circa 1,2 miliardi di dollari di spesa lorda da parte dei consumatori nel 2025, segnando un incremento del 119% rispetto all’anno precedente.

Parallelamente, DramaBox ha superato i 276 milioni, più che raddoppiando i risultati dell’anno precedente. Questi dati testimoniano una crescita esponenziale del mercato dei microdramas.

Un modello di business che sfrutta le vulnerabilità digitali

Il meccanismo alla base di queste app ricalca quello dei videogiochi mobili più manipolativi: vengono distribuiti token gratuiti per il login o per accedere ad alcune scene, con l’obiettivo di creare dipendenza e spingere l’utente a spendere per progredire nella narrazione. Gli utenti sono incentivati a pagare token per visualizzare l’episodio successivo o a sottoscrivere un pass VIP settimanale da 20 dollari per aggirare pubblicità intrusive.

Una ripartenza che sfida il fallimento di Quibi

Il successo dei microdramas avviene nonostante il flop di Quibi nel 2020, piattaforma che aveva investito miliardi in serie verticali da 10 minuti con la partecipazione di star di Hollywood, chiudendo nel giro di pochi mesi. I formati attuali, al contrario, puntano su narrazioni semplici, cliffhanger immediati e costi di produzione contenuti, replicando la logica di piattaforme come OnlyFans ma in chiave vertical-video focalizzata sul genere “romantasy”.

L’arrivo dell’IA e la concorrenza in crescita

Molte produzioni fanno ampio uso di strumenti basati sull’intelligenza artificiale: l’app PocketFM, ad esempio, ha introdotto CoPilot, un sistema capace di generare cliffhanger «efficaci» partendo da strutture narrative già collaudate.

Startup come My Drama (Holywater) si definiscono “AI-first entertainment network” e hanno recentemente raccolto 22 milioni di dollari per espandere la loro offerta verticale in Occidente.

Contesto globale e dinamiche industriali

Il fenomeno non è circoscritto agli Stati Uniti: il formato ha origine in Cina con il “duanju”, videogiorni verticali compressi in episodi ultracorti. Nel 2025 il mercato cinese ha generato oltre 7 miliardi di dollari, superando in revenue il box office nazionale. A livello globale, si prevedeva che i microdrama raggiungessero 11 miliardi di dollari di ricavi entro il 2025, con la Cina a generare l’83% del totale e gli Stati Uniti al secondo posto.

Impatti e riflessioni

L’industria dei microdramas sta ridefinendo il concetto di engagement mobile: richiami costanti, continuità narrativa e disponibilità istantanea creano un nuovo tipo di intrattenimento, caratterizzato da un impatto emotivo rapido ma spesso privo di profondità contenutistica. L’automazione tramite IA è destinata ad amplificare ulteriormente la portata di questo fenomeno, producendo vertiginosi volumi di narrative ripetitive ma altamente redditizie.

Questo modello spinge i limiti dell’etica digitale: la monetizzazione aggressiva, la ricorsività psicologica e lo storytelling minimalista generano profitti significativi, ma sollevano interrogativi sulla sostenibilità e sulla qualità dei contenuti nel futuro dell’intrattenimento mobile.