Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, sarebbe pronto a tornare in India a metà febbraio. Il suo viaggio, non ancora ufficializzato, coincide con l’organizzazione dell’India AI Impact Summit 2026, previsto a New Delhi dal 16 al 20 febbraio. L'evento riunirà leader globali dell’IA, tra cui Jensen Huang di Nvidia, Sundar Pichai di Google e Dario Amodei di Anthropic.

Incontri riservati e strategia di mercato

Secondo indiscrezioni, OpenAI avrebbe pianificato una serie di incontri riservati a margine del summit. Tra questi, un evento esclusivo fissato per il 19 febbraio, dedicato a manager, venture capitalist e figure chiave del settore, con la partecipazione attesa di Altman.

Questa visita, sebbene non confermata, segna un ulteriore passo nell'impegno di OpenAI verso il mercato indiano.

OpenAI in India: crescita e sfide

Negli ultimi mesi, l'azienda ha potenziato il suo team in India, reclutando personale in settori come vendite enterprise, supporto tecnico e affari regolatori, con particolare attenzione alle città di New Delhi, Mumbai e Bengaluru. L'India rappresenta il primo mercato per download di ChatGPT e il secondo per numero di utenti. Tuttavia, la conversione degli utenti in clienti paganti rimane una sfida. Per affrontarla, OpenAI ha lanciato il piano a basso costo “ChatGPT Go”, offerto gratuitamente per il primo anno e con un costo inferiore ai 5 dollari.

Valutazione dell'India come hub infrastrutturale

OpenAI sta considerando l'India anche come potenziale hub infrastrutturale per espandere le proprie operazioni cloud e di intelligenza artificiale. Nonostante le opportunità, il paese presenta criticità strutturali, tra cui una disponibilità energetica discontinua, costi elevati e scarsità idrica, fattori che potrebbero complicare gli investimenti in data center.

Contesto strategico e impulso governativo all'IA

L'attenzione di OpenAI sull'India si inserisce nel quadro della strategia governativa indiana volta a posizionare il paese come hub globale dell'IA. Il ministro IT Ashwini Vaishnaw ha dichiarato che l'evento potrebbe catalizzare investimenti per 100 miliardi di dollari.

Il governo promuove attivamente lo sviluppo di modelli AI nazionali più efficienti per ridurre la dipendenza da attori internazionali.

India AI Impact Summit: un crocevia globale per l'IA

L'India AI Impact Summit 2026 si preannuncia come uno degli eventi tecnologici più significativi dell'anno. Oltre 100 CEO globali, startup, innovatori e policymaker si riuniranno a New Delhi con l'obiettivo di promuovere l'innovazione, la democratizzazione e la collaborazione internazionale nel campo dell'intelligenza artificiale.

Il possibile ritorno di Sam Altman in India, a meno di un anno dal suo precedente viaggio, evidenzia la centralità del paese nella strategia globale di OpenAI, non solo come mercato ma anche come potenziale polo infrastrutturale e partner industriale.

La visita appare un momento cruciale per rafforzare i legami tra OpenAI e l'ecosistema indiano, delineando una strategia attenta e multilivello volta a consolidare la presenza dell'azienda nel cuore della trasformazione digitale del paese.