Apple ha svelato la nuova generazione del suo tracker AirTag, un dispositivo che, pur mantenendo un design esteriore invariato, introduce miglioramenti sostanziali in termini di localizzazione, portata e sicurezza. Il prezzo rimane in linea con il modello precedente.

Potenza e portata: chip UWB di nuova generazione

Il nuovo AirTag è equipaggiato con il chip Ultra Wideband (UWB) di seconda generazione, lo stesso impiegato nei più recenti dispositivi Apple. Questa tecnologia potenzia la funzione Precision Finding, consentendo di localizzare il dispositivo con feedback aptico, visivo e sonoro fino al 50% più lontano rispetto al modello precedente.

L’estensione del raggio di individuazione supera i limiti precedenti, con una portata stimata di circa 60 metri.

Speaker più potente e avvisi migliorati

Grazie a un aggiornamento del design interno, lo speaker dell’AirTag è ora il 50% più potente. Questo incremento permette di udire il segnale fino a due volte più lontano, rendendo il dispositivo più facilmente individuabile anche in ambienti rumorosi o affollati. La maggiore potenza sonora contribuisce anche a migliorare la protezione contro usi impropri o stalking.

Tecnologia Find My in espansione e nuove integrazioni

Il nuovo AirTag estende l’esperienza Precision Finding anche ai dispositivi indossabili. Ora è possibile localizzare un AirTag direttamente tramite Apple Watch, a condizione che il dispositivo utilizzi una versione aggiornata del sistema operativo watchOS.

Questa integrazione rafforza ulteriormente la capacità di ritrovare i propri oggetti.

Privacy, sicurezza e responsabilità ambientale

Apple ribadisce il proprio impegno per la privacy: l’AirTag non memorizza dati di posizione o cronologia, e tutte le comunicazioni con la rete Find My sono protette da crittografia end-to-end. Il dispositivo include contromisure avanzate contro il tracking indesiderato, come segnali Bluetooth univoci a identificatori rotanti e avvisi cross-platform.

Sul fronte della sostenibilità, l’involucro del nuovo AirTag è composto per l’85% da plastica riciclata. I magneti utilizzano terre rare riciclate al 100%, e il circuito presenta doratura in oro riciclato al 100%. Il packaging è interamente in fibra e riciclabile.

Il dispositivo rimane compatibile con tutti gli accessori AirTag esistenti.

Prezzi, disponibilità e prospettive future

Il prezzo del nuovo AirTag rimane invariato: 29 dollari per un’unità singola e 99 dollari per un pack da quattro. I dispositivi sono ordinabili immediatamente online e tramite l’app Apple Store, con disponibilità nei negozi fisici prevista per la settimana corrente. Il modello precedente è stato ritirato dal commercio in concomitanza con il lancio del nuovo AirTag.

Con questa evoluzione, Apple consolida la sua leadership nel segmento dei tracker personali, introducendo innovazioni tecniche che migliorano l’esperienza utente senza stravolgerla. L’azienda punta a rendere gli oggetti smarriti sempre recuperabili, nel rispetto della privacy, della sostenibilità e della compatibilità, rafforzando il suo ecosistema di dispositivi interconnessi.