Anthropic ha lanciato il suo programma “enterprise agents”, un’azione mirata a integrare l’AI agente Claude nel lavoro quotidiano delle aziende. La responsabile delle Americhe, Kate Jensen, ha ammesso che “il 2025 doveva essere l’anno in cui gli agenti avrebbero trasformato l’impresa, ma l’hype si è rivelato prematuro. Non è stato un fallimento d’intenti, ma di approccio”.

Il nuovo sistema consente alle imprese di distribuire agenti Claude preconfigurati per attività comuni—come ricerca finanziaria, specifiche di ingegneria, onboarding e HR—ma anche di svilupparli secondo le proprie esigenze grazie a un meccanismo di plugin.

Questo sistema prevede un marketplace privato, flussi dati sotto controllo e gestione centralizzata dal reparto IT.

Plugin verticali e integrazioni avanzate

Il pacchetto iniziale offre plugin standard per vari dipartimenti: finanza, legale, risorse umane, con funzionalità quali analisi di mercato, modellazione finanziaria, generazione di offerte di lavoro e onboarding. Inoltre, Claude può ora collegarsi direttamente con Gmail, DocuSign, Clay e altri sistemi enterprise, permettendo agli agenti di accedere a dati e contesto reali sotto la governance aziendale.

Ambizioni strategiche e integrazione nel flusso di lavoro

L’ambizione strategica di Anthropic è spingere Claude Cowork all’interno degli strumenti base del lavoro quotidiano, come Excel, PowerPoint e Slack.

L’obiettivo è evitare che Claude rimanga confinato in una finestra separata, integrandolo invece nel flusso operativo. In particolare, con il pacchetto “Cowork & Plugins for the Enterprise”, gli utenti possono evitare il passaggio tra interfacce diverse, ottenendo risposte e azioni direttamente all’interno delle applicazioni usate ogni giorno.

Efficacia e governance al centro della strategia

Il head of product, Scott White, descrive Claude Cowork come una «porta d’ingresso» per il lavoro: un agente che elimina inefficienze come lo switch di contesto o il copia-incolla, integrando l’AI nei flussi aziendali in modo armonioso. Si tratta di una strategia che punta a fornire un’AI collaborativa, non sostitutiva, dei knowledge worker.

Implicazioni per il mercato SaaS

La mossa di Anthropic rappresenta una minaccia diretta per i fornitori di software tradizionale, in particolare nei domini dove le applicazioni SaaS attualmente dominano—finanza, progettazione, gestione ingegneristica. I plugin verticali possono rappresentare un’alternativa più agile e integrata rispetto agli strumenti esistenti, mettendo in discussione miliardi di dollari di ricavi legacy.

Verso una piattaforma AI personalizzabile e aperta

Anthropic ha anche annunciato un programma per sviluppatori: società terze, come Notion, Linear, Snowflake e Databricks, possono creare integrazioni compatibili con Claude, estendendo l’ecosistema oltre i plugin interni. Inoltre, la promessa di un modello basato sui consumi—pagamento per azione agente—potrebbe convincere i reparti IT più attenti ai costi, offrendo un’alternativa ai modelli per utente.

Le imprese che già usano Claude Enterprise possono beneficiare immediatamente del nuovo framework; l’apertura a tutti è prevista nel secondo trimestre del 2026.

Nel contesto competitivo attuale, con OpenAI, Google e Microsoft che corrono su fronti simili, l’approccio di Anthropic si distingue per il mix tra personalizzazione, governance e integrazione profonda del flusso di lavoro. Se potrà dimostrare affidabilità e sicurezza, questo annuncio potrebbe segnare una svolta nel modo stesso in cui le aziende adottano agenti AI.