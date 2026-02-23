Un altro incidente ha scosso la comunità di Corigliano-Rossano. La notte del 23 febbraio 2026, un violento schianto lungo la Statale 106 ha causato la morte dell’avvocato Ivan Nicoletti, 49 anni. Il sinistro, avvenuto intorno alle 22:30 all’ingresso della rotatoria di contrada Oliveto-Longo. Ivan Nicoletti, professionista e fratello del penalista Francesco Nicoletti, ha perso la vita dopo un impatto che non gli ha lasciato scampo. Nelle ore precedenti un altro incidente sulla Statale 106 era stato registrato nel crotonese, in località Sant'Anna, causando l'impatto tra più veicoli e l'intervento dell'elisoccorso.

Incidente sulla Statale 106

La moto su cui viaggiava Ivan Nicoletti è finita contro il guardrail all’ingresso della rotatoria di contrada Oliveto-Longo, un punto noto per la sua pericolosità. L’impatto è stato talmente violento che ogni tentativo di rianimazione, effettuato dai sanitari del 118 giunti prontamente sul posto, è risultato inutile. Nonostante indossasse il casco, il legale non ha avuto scampo. Le forze dell'ordine sono al lavoro per determinare le cause precise dell’incidente e ricostruire la dinamica dello schianto.

Una figura apprezzata, un dolore collettivo

Ivan Nicoletti non era solo un avvocato affermato, ma una persona molto conosciuta e stimata a Corigliano-Rossano. Descritto come gentile, disponibile e sempre pronto ad aiutare, la sua morte lascia un vuoto difficile da colmare.

La sua figura professionale e umana era rispettata da colleghi, amici e clienti. La comunità locale ha reagito con sgomento e incredulità alla notizia della sua morte.

Incidente anche nel crotonese

Un incidente stradale ha coinvolto tre veicoli sulla Statale 106, intorno alle 13:00 del 22 febbraio, nei pressi di Sant'Anna, nel comune di Isola di Capo Rizzuto. La collisione, che si è verificata a metà del tratto che conduce all'aeroporto, ha causato il ferimento di tre persone. Per prestare soccorso, sono intervenuti i Vigili del fuoco, diverse ambulanze e l'elisoccorso, che hanno fornito i primi interventi di emergenza sul luogo dell'incidente.