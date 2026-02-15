Nel panorama attuale del venture capital, dominato da mega-round e investimenti su larga scala nelle startup AI, emerge un contrasto deciso: Stacy Brown-Philpot, a capo di Cherryrock Capital, sta adottando un modello più mirato e consapevole. Supporta founder “underinvested” attraverso investimenti di Serie A e B, ben distanziati dalla tendenza dominante del mercato.

Una visione radicata nell’esperienza

Stacy Brown-Philpot ha fondato Cherryrock Capital circa un anno fa, spinta da una convinzione evidente: esiste un consistente gap di accesso al capitale per imprenditori trascurati dalle grandi firme.

Dopo esperienze decennali in Google e la guida di TaskRabbit fino alla sua acquisizione da parte di IKEA, Brown-Philpot ha dedicato tutto il suo impegno a questo progetto.

La sua esperienza precedente nel SoftBank Opportunity Fund, un veicolo da 100 milioni di dollari dedicato a founder diversificati, le ha confermato che la domanda di finanziamenti non manca; ciò che manca è l’opportunità.

Una raccolta concentrata e lungimirante

Il primo fondo di Cherryrock Capital ha raggiunto la chiusura nel febbraio 2025 con un capitale di 172 milioni di dollari raccolti in circa due anni. Si tratta di una tempistica più lenta rispetto allo standard, ma indice di una strategia selettiva e ponderata.

La strategia del fondo è chiara: puntare su 12-15 investimenti mirati, con ticket significativi nelle Serie A e B, piuttosto che disperdere risorse in numerose micro-operazioni.

A un anno dal lancio, sono state già realizzate cinque partecipazioni, circa un terzo del portafoglio target.

Sostenitori solidi e un approccio pragmatico alla diversità

Tra i limited partner figurano istituzioni finanziarie di primo piano come JPMorgan, Goldman Sachs Asset Management, MassMutual, Bank of America e Pivotal Ventures di Melinda Gates. Questa lista conferma la credibilità finanziaria del progetto, anche in un clima politico ostile alle iniziative di DEI.

In California, una nuova normativa richiede alle società VC con presenza locale di rendicontare la composizione demografica dei team fondatori. Per Brown-Philpot, già impegnata in questo senso, si tratta più che altro di rispettare qualcosa che già fa parte del suo modus operandi: “you accomplish what you measure”.

Prime partecipazioni: AI e sanità al centro

Le partecipazioni iniziali rispecchiano la tesi d’investimento: Cherryrock ha co-guidato una Serie B in Coactive AI, un’azienda che sviluppa infrastrutture multimodali per media e intrattenimento, insieme a Emerson Collective. Inoltre, ha sostenuto Vitable Health, una startup di assicurazioni sanitarie on-demand per lavoratori orari, fondata da Joseph Kitonga, Thiel Fellow e alum di Y Combinator.

Equilibrio fra operatività e investimento

Brown-Philpot non interpreta il ruolo di investitore come mero finanziatore: la sua esperienza la porta a inserirsi attivamente come board member, portando contributi di valore senza sostituirsi ai fondatori.

Esprime altresì una visione pragmaticamente realista sulle exit: le IPO sono rare, le acquisizioni possono essere vie altrettanto valide per creare valore, come dimostra anche la sua esperienza in TaskRabbit.

Un disegno di lungo periodo

Cherryrock non è pensata come una realtà di passaggio, ma come una istituzione duratura. Le fondamenta sono state poste con rigore istituzionale: team strutturato, processi solidi, capitale adeguato, visione chiara. Brown-Philpot non si accontenta di essere una VC: aspira a costruire un modello sostenibile e di lungo termine per sostenere chi non trova altre strade.

Chiude così un cerchio iniziato con il suo sogno ventennale – diventare VC –, ora realizzato con uno sguardo ampio, inclusivo e concreto.

In definitiva, Stacy Brown-Philpot, attraverso Cherryrock Capital, rappresenta un punto di rottura nel venture capital contemporaneo: meno hype, più selezione; meno prestazioni vuote, più valore reale; meno omogeneità, più opportunità. Un modello che, se replicato, potrebbe ridefinire il concetto stesso di investimento tech responsabile e duraturo.