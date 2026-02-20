Meta ha annunciato un significativo cambio strategico per il suo progetto Horizon Worlds. L’esperienza, inizialmente concepita per visori VR, sarà d’ora in poi “quasi esclusivamente mobile”. Questa decisione segna una netta rottura con la visione immersiva che ha caratterizzato l’evoluzione della piattaforma, confermando un ritiro dal concetto tradizionale di metaverso in favore di una strategia più scalabile su smartphone.

La mossa strategica: separare Quest VR da Horizon Worlds

Nel comunicato ufficiale, Samantha Ryan, vice president of content di Reality Labs, ha spiegato che Meta ha deciso di “separare esplicitamente” la piattaforma Quest VR da Horizon Worlds.

L’obiettivo è creare due ambiti distinti con autonomie di sviluppo separate, consentendo di concentrare tutte le energie sulla versione mobile del social gaming ed evitando sovrapposizioni strategiche. Meta sostiene che fare leva esclusivamente sul mobile sia la via per rivolgersi a un mercato molto più vasto. Come affermato da Ryan, “Per cambiare davvero le regole del gioco e raggiungere un’audience molto ampia, puntiamo sul mobile”. Questo modello guarda a competitor di successo sulle piattaforme mobili come Roblox e Fortnite, sottolineando la capacità di Meta di integrare giochi sociali sincroni con miliardi di utenti attraverso le sue reti sociali.

I tagli e il disimpegno dal VR: contesto e numeri

Questa svolta avviene in un contesto di ridimensionamento più ampio della divisione Reality Labs. La divisione ha registrato perdite per quasi 80 miliardi di dollari dal 2020, portando a un taglio di circa il 10% del personale (circa 1.500 persone). Sono stati inoltre chiusi tre studi di sviluppo e sospesi contenuti per applicazioni VR, tra cui Supernatural e Horizon Workrooms, ora in fase di manutenzione o dismissione. Questi dati evidenziano una presa d’atto dell’insostenibilità economica della strategia VR perseguita fino a oggi.

VR: non è la fine, ma una nuova direzione

Nonostante il nuovo approccio, Meta rassicura che lo sviluppo di hardware VR proseguirà.

Ryan ha dichiarato che esiste una “robusta roadmap” di nuovi visori Quest su cui l’azienda continuerà a investire. Questo indica che il VR non viene abbandonato, ma riposizionato in un contesto diversificato, con una maggiore fiducia nei partner sviluppatori esterni rispetto alla produzione interna di contenuti.

L’AI al centro della nuova visione sociale

Un altro pilastro di questa transizione è la centralità dell’intelligenza artificiale come motore delle nuove esperienze. Meta intende trasformare Horizon in una piattaforma per contenuti 3D generati da AI, condivisibili via feed di Facebook, Instagram o Threads, senza necessità di visore. Nel corso dell’ultima trimestrale, Mark Zuckerberg ha affermato: “È difficile immaginare un futuro in cui la maggior parte delle persone non indossi occhiali AI”.

Impatto e implicazioni sul futuro del social gaming

Con questa scelta, Meta entra direttamente nella corsa del mobile social gaming, un segmento dominato da Roblox e Fortnite. Il passaggio riflette la necessità di adattarsi a comportamenti degli utenti più orientati alla fruizione rapida e immediata, garantita principalmente dal mobile. La decisione unisce elementi di opportunismo tecnologico, come l’AI e gli occhiali intelligenti, a pragmatismo commerciale, riconoscendo che il metaverso visionario non ha convinto il mercato, mentre il mobile continua a crescere come piattaforma di riferimento per l’intrattenimento sociale. Il vantaggio competitivo di Meta risiede nell’integrazione verticale con i suoi social network globali, che può facilitare un’adozione massiccia delle esperienze sociali mobili.

La sfida principale rimane: conquistare un pubblico più ampio richiederà contenuti di qualità, facilità d’uso e una comunità attiva. Il successo dipenderà dalla capacità di abilitare e incentivare gli sviluppatori, nonché dall’esperienza utente offerta sui dispositivi mobili. Meta ritira le ambizioni del metaverso immersivo, ma entra con decisione nel social gaming mobile: un cambio di paradigma il cui futuro si giocherà tra AI, smartphone e un nuovo modo di concepire la socialità digitale.