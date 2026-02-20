I trasformatori allo stato solido: una rivoluzione energetica

Il settore energetico sta attraversando una trasformazione epocale, paragonabile all’evoluzione di tecnologie consolidate. I solid‑state transformer (SST), o trasformatori allo stato solido, stanno attirando ingenti capitali, sostenuti da tre round di finanziamento multimilionari. Questa innovazione promette di convertire le infrastrutture elettriche tradizionali in sistemi più agili, controllabili e programmabili, ottimizzando l’efficienza e liberando spazi preziosi.

Finanziamenti e attori emergenti

Startup innovative come DG Matrix, Heron Power e Amperesand sono al centro dell’attenzione degli investitori. DG Matrix ha completato un Series A da 60 milioni di dollari, Heron Power un Series B da 140 milioni e Amperesand ha raccolto 80 milioni a novembre. Questi fondi sono destinati all’industrializzazione dei loro trasformatori intelligenti, segnando un passo decisivo verso la loro diffusione sul mercato.

Il contesto: urgenza e opportunità

La necessità di rinnovare le infrastrutture elettriche è impellente. Molti trasformatori attuali risalgono a decenni fa, mentre la domanda di energia, trainata da data center, veicoli elettrici e fonti rinnovabili, è destinata a raddoppiare entro il 2050.

In questo scenario, i solid‑state transformer emergono come una tecnologia chiave, perfettamente allineata con le esigenze energetiche del futuro.

Applicazioni nei data center e nell'infrastruttura elettrica

Nei data center, gli SST consentono di integrare in un’unica unità compatta funzioni precedentemente svolte da più dispositivi (trasformatore, UPS, convertitori). Ciò si traduce in un aumento della densità di potenza e in un risparmio di spazio fino al 70%, con una conseguente riduzione dei costi operativi. Parallelamente, l’elevato numero di trasformatori distribuiti (oltre 80 milioni solo negli USA, molti dei quali obsoleti) suggerisce una transizione graduale ma inevitabile verso questa nuova tecnologia.

Vantaggi tecnici dei trasformatori allo stato solido

A differenza dei trasformatori convenzionali, gli SST impiegano semiconduttori avanzati (SiC, GaN) e realizzano conversioni multiple (AC/DC, DC/DC, DC/AC) gestite via software. Questo design li rende più leggeri, scalabili e meno suscettibili alla volatilità dei prezzi delle materie prime come rame e acciaio. La loro natura programmabile offre inoltre una flessibilità operativa senza precedenti.

Potenzialità oltre i data center

Le potenzialità degli SST si estendono a diversi ambiti, tra cui le reti intelligenti, le microgrid, l’integrazione delle energie rinnovabili e le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. In questi settori, caratteristiche come compattezza, capacità multiporta e bidirezionalità sono fondamentali.

Gli SST sono già oggetto di studio per la gestione di conversioni AC/DC personalizzate, il supporto a carichi rigenerativi e la compensazione della potenza reattiva in tempo reale.

Sfide per l'adozione su larga scala

Nonostante i vantaggi, l'adozione diffusa degli SST incontra alcuni ostacoli. I costi elevati dei semiconduttori, la complessità progettuale, la gestione termica e la necessità di nuovi scenari di protezione rappresentano sfide tecniche significative. Le aziende elettriche dovranno inoltre adattare normative, codici di rete e standard di interoperabilità per integrare questi componenti software-intensivi e attivamente controllati.

Il mercato globale degli SST

Anche a livello internazionale, l'interesse per gli SST è in crescita.

Aziende cinesi come Sungrow, KSTAR e China XD Electric stanno sviluppando e testando attivamente questa tecnologia. L'adozione iniziale è favorita da hyperscaler e provider cloud, che vedono negli SST una soluzione strategica per la validazione e l'implementazione di nuove infrastrutture.

L'ecosistema dei solid-state transformer rappresenta una promessa ambiziosa per gli investitori, offrendo una transizione necessaria verso infrastrutture energetiche più resilienti, efficienti e intelligenti, in linea con gli obiettivi di transizione energetica e la crescente domanda di energia affidabile.