Netflix ha mosso una delle proprie pedine più ambiziose: con un’offerta da 82,7 miliardi di dollari ha conquistato i diritti su Warner Bros., HBO Max e gli studi di produzione. Si tratta di un’operazione senza precedenti per dimensioni e implicazioni strategiche, che potrebbe ridefinire la struttura competitiva dell’intrattenimento globale.

Una mossa storica nel panorama streaming

L’accordo, annunciato a dicembre 2025 e formalizzato come offerta in contante a 27,75 dollari per azione, pone Netflix in una posizione dominante. La piattaforma acquisisce contenuti di valore iconico come Game of Thrones, Harry Potter e l’universo DC, oltre alla piattaforma HBO Max e le infrastrutture produttive e distributive di Hollywood.

La separazione della divisione Discovery, che include reti come CNN e TNT, era parte della strategia già annunciata per limitare la concentrazione e facilitare l’approvazione normativa.

Risparmi, sinergie e profitti attesi

Gli analisti prevedono risparmi operativi da 2 a 3 miliardi di dollari annui entro il terzo anno, grazie alla razionalizzazione di infrastrutture, contenuti e costi amministrativi. Inoltre, l’acquisizione dovrebbe risultare accretiva sull’utile per azione già dal secondo anno, con margini operativi per la combined company stimati vicini al 20%. Questi saranno sostenuti dall’integrazione con il segmento ad-supported e il repertorio Premium di HBO.

I rischi finanziari e il carico di debito

L’operazione aumenta significativamente il livello di indebitamento di Netflix, con l’emissione di massiccio debito bridge (oltre 40 miliardi di dollari) e la sostituzione del componente azionario con un’offerta interamente in contanti. La ratio debt-to-equity e la leva operativa rappresentano un nodo cruciale: il pericolo di compressione dei margini, di downgrade del credito e di future tensioni sulla liquidità è reale, soprattutto se l’integrazione post-fusione dovesse ritardare o fallire nel generare i ritorni previsti.

Regolatori sul piede di guerra

Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha avviato un’indagine antitrust approfondita, una “second request”, congelando i tempi legali e aumentando la complessità dell’iter approvativo.

Il Senato sta interrogando Ted Sarandos in audizione pubblica, mentre fonti esplicite evidenziano il rischio di concentrazione di mercato ben oltre la soglia del 30% definita sensibile. Il contesto è ulteriormente complicato dalla candidatura in parallelo dell’offerta ostile di Paramount Skydance – circa 108 miliardi di dollari – rivolta all’intera Warner Bros Discovery, respinta più volte dal board per l’eccessivo rischio finanziario e debito pro-forma.

Cosa può cambiare per il settore

Se approvato, l’accordo trasforma Netflix da “solo streamer” a colosso integrato: studio, produzione, distribuzione, franchigie militanti e piattaforme digitali unite sotto un unico cappello. L’effetto sulla concorrenza interna e sull’orientamento delle politiche industriali sarà profondo, imponendo risposte strategiche a Disney, Amazon, Apple e modelli emergenti che puntano su verticali digitali o tecnologie AI.

La sfida dell’integrazione culturale (Silicon Valley vs Hollywood) e della gestione della finestra cinematografica restano non banali.

Nel complesso, questa fusione rappresenta una svolta epocale: il controllo di IP storici e di capacità produttiva autentica offre a Netflix una nuova centralità. Il successo dipenderà dall’efficacia nell’affrontare le sfide finanziarie, regolatorie e operative. Da qui a 12-18 mesi, l’esito dell’acquisizione definirà se si tratterà di una mossa geniale o di un azzardo troppo audace.