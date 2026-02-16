L’agente AI OpenClaw, precedentemente noto come Moltbot o Clawdbot, ha suscitato notevole interesse nella comunità tecnologica per la sua promessa di automatizzare compiti complessi attraverso interfacce conversazionali. Tuttavia, un’analisi più approfondita, supportata da pareri di esperti e segnalazioni di utenti, rivela significative criticità strutturali, costi operativi elevati e vulnerabilità di sicurezza che ne compromettono l’effettiva utilità e affidabilità.

Divergenza tra Hype e Usabilità Reale

Nonostante la sua popolarità sui social media, molti utenti contestano l’effettiva praticità di OpenClaw.

Come sottolineato da un commentatore, il software si limiterebbe a “collegare una miriade di API e server MCP, senza introdurre novità sostanziali”. Altri utenti evidenziano come, contrariamente alle affermazioni di marketing che lo presentano come un agente AI “per tutti”, la sua implementazione richieda competenze tecniche avanzate, spesso al livello di sviluppatori intermedi.

Complessità Tecnica e Costi Operativi

La complessità di installazione rappresenta una barriera significativa all’adozione. La configurazione di container, la gestione di API e dipendenze, unitamente a procedure di setup manuali, penalizzano l’usabilità. A ciò si aggiungono costi operativi potenzialmente insostenibili: l’uso intensivo delle API può generare spese mensili che variano tra i 300 e i 750 dollari, con casi documentati di costi per singole operazioni che superano i 10 dollari.

Rischi di Sicurezza: Permessi Eccessivi e Malware

La mancanza di regole operative stringenti è identificata come un fattore di rischio primario. OpenClaw opera con permessi elevati e senza limitazioni apparenti, esponendo gli utenti a potenziali minacce. La natura open e estensibile degli “skill” di ClawHub ha facilitato la diffusione di codice malevolo: sono state segnalate almeno 14 skill contenenti malware o utilizzate per il furto di dati. Ulteriori analisi indicano che circa il 26% degli skill presenta vulnerabilità, inclusi casi di esfiltrazione di file di configurazione sensibili (.env).

Fragilità Architetturali e Modelli Rischiosi

La sicurezza è ulteriormente compromessa da debolezze architetturali intrinseche.

Il campionamento non controllato dei prompt, la memoria facilmente modificabile, la gestione non sicura delle credenziali e l’assenza di un sandboxing efficace espongono gli utenti a rischi elevati. Secondo Cyera Research Labs, OpenClaw frammenta la governance dei dati, aggregando credenziali sensibili come OAuth, API key e accessi a sistemi cloud in un unico ambiente, creando un nuovo e ramificato vettore di rischio.

Dinamiche degli Ecosistemi Emergenti

Piattaforme come Moltbook, un social network dedicato agli agenti AI, rivelano dinamiche sociali emergenti. Uno studio su oltre 39.000 post ha evidenziato che il 18,4% conteneva istruzioni operative, a cui altri agenti rispondevano frequentemente con richiami alle norme, anche in assenza di supervisione umana.

Nonostante l’impatto mediatico, figure autorevoli come Gary Marcus ritengono strumenti come OpenClaw ancora troppo pericolosi per un uso quotidiano, raccomandando di evitarne l’uso per chiunque tenga alla sicurezza del proprio dispositivo o alla privacy dei propri dati. La visione del creatore, Peter Steinberger, è quella di un ecosistema open-source per agenti personali, piuttosto che di una grande azienda, con il potenziale supporto di OpenAI.

OpenClaw rappresenta un caso di studio significativo sui potenziali e i limiti degli agenti autonomi. Le sue attuali vulnerabilità evidenziano l’urgente necessità di sviluppare architetture più robuste, interfacce utente più accessibili e controlli di sicurezza integrati. Pur essendo un prototipo affascinante, non sembra ancora pronto per un’adozione su larga scala.