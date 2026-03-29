Bluesky integra l’intelligenza artificiale con Attie, app autonoma per creare feed personalizzati e, in futuro, vibe-codificare proprie app sociali. Presentata alla conferenza ATmosphere, Attie sfrutta l’AI Claude di Anthropic e si basa sull’AT Protocol. Sarà in beta per i partecipanti, con accesso tramite login dell’ecosistema AT Protocol.

Attie: Personalizzazione Senza Codice

Con Attie, gli utenti modellano i feed personalizzati tramite comandi in linguaggio naturale: chiedono suggerimenti o selezionano temi, il tutto senza codice. L’ecosistema aperto dell’AT Protocol garantisce condivisione dati e preferenze, permettendo ad Attie di comprendere l’utente dal primo accesso.

Toni Schneider, CEO ad interim, ha specificato che Attie è un prodotto distinto da Bluesky.

Ecosistema Decentralizzato Al Servizio Dell’Utente

Il lancio di Attie riflette la visione Bluesky: l’intelligenza artificiale deve servire le persone, non le piattaforme. Jay Graber ha criticato le pratiche delle grandi piattaforme AI, volte a massimizzare l’engagement e monetizzare i dati. Bluesky promuove un modello decentralizzato e aperto, dove il controllo è dell’utente: un protocollo aperto permette di costruire i propri feed e creare software personalizzato, trovando il "segnale nel rumore".

Fondi e Prospettive

Bluesky ha ottenuto 100 milioni di dollari di finanziamento, assicurando oltre tre anni di autonomia finanziaria.

Questo capitale stabilizza l’ecosistema e consente di affrontare sfide cruciali: introdurre controlli per la privacy nel protocollo e esplorare strategie di monetizzazione. L’integrazione di Attie nell’app principale Bluesky e in altre applicazioni AT Protocol è un obiettivo. Toni Schneider ha escluso sviluppi legati alle criptovalute, ribadendo l’impegno verso social decentralizzati, non strumenti speculativi.

Dalla Custom Feed alla Vibe-Code Experience

Attualmente, Attie consente creazione e visualizzazione di custom feed, integrabili in futuro in Bluesky o app compatibili. L’obiettivo a lungo termine è permettere agli utenti di vibe-codificare proprie applicazioni sociali basate sull’AT Protocol.

Questa evoluzione si allinea ai feed personalizzati già introdotti da Bluesky, ma con Attie la barriera tecnica si abbassa, rendendo la personalizzazione accessibile anche ai non sviluppatori.

Implicazioni Sociale Decentralizzato

Attie potrebbe catalizzare un ecosistema aperto sull’AT Protocol, simile a WordPress, con servizi indipendenti su architettura condivisa. Toni Schneider ha citato la crescita di WordPress (oltre 10 miliardi annui) per illustrare il potenziale dell’“Atmosphere”, l’ambiente di app interoperabili di Bluesky. L’adozione di Attie renderà la decentralizzazione un’esperienza concreta. In sintesi, Attie apre una nuova frontiera per i social decentralizzati: personalizzazione avanzata, accessibilità e design partecipativo. L’intelligenza artificiale può essere un ponte, non un filtro, verso un social media più umano e controllato dalle persone.