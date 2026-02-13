Il 2025 è stato un anno spartiacque per Rivian: nonostante il calo delle entrate nel settore automotive, il colpo di reni del software e dei servizi ha ribaltato le sorti finanziarie dell’azienda. Una svolta resa possibile da un’alleanza strategica con Volkswagen, che ha fornito nuovi flussi di capitale e consolidato Rivian come software-defined vehicle.

I numeri che cambiano lo scenario

Rivian ha chiuso il 2025 con ricavi totali pari a circa 5,38 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 4,97 miliardi dell’anno precedente. Questo risultato è stato però frenato dal settore automobilistico, che ha subito un calo del 15%, con ricavi automotive scesi a circa 3,8 miliardi di dollari.

Il contrappunto positivo arriva dal comparto software e servizi, che ha registrato una crescita più che tripla, portandosi a 1,55 miliardi di dollari. Il valore chiave di questa performance risiede nella joint venture con il Gruppo Volkswagen, accordo che ha fornito a Rivian 1 miliardo di dollari nel 2025 dopo aver raggiunto i traguardi previsti.

La joint venture con Volkswagen: un’ancora vitale

L’alleanza con Volkswagen, avviata ufficialmente nel 2024, vale fino a 5,8 miliardi di dollari ed è basata su milestone ben definiti. L’accordo prevede che Rivian licenzi la propria architettura elettrica e il suo stack software ai marchi del gruppo VW. Il pagamento di 1 miliardo nel 2025 segue un primo assegno del medesimo importo erogato nel 2024, con ulteriori tranche attese fino al 2027.

Questa iniezione di liquidità ha confermato il valore competitivo della divisione software di Rivian, trasformandola da componente accessoria a pilastro strategico nella sua evoluzione verso un modello di business basato sui servizi digitali.

Verso il R2 e un futuro più sostenibile

Oltre al contributo finanziario, il 2026 sarà cruciale per Rivian grazie al lancio previsto per giugno del nuovo SUV R2: un modello più economico da produrre e rivolto al mercato di massa. Questo veicolo ha una doppia funzione: migliorare i margini automotive (fino ad oggi deficitari) e sostenere il passaggio a un modello di crescita più responsabile e scalabile.

Inoltre, Rivian ha registrato una notevole efficienza operativa: nel Q4 2025, il costo per unità è diminuito, passando da 99.000 a 92.000 dollari, mentre il costo di revenue totale del comparto automotive è sceso da 1,4 miliardi nel Q4 2024 a 898 milioni nel Q4 2025.

La nuova identità di Rivian: software-defined vehicle

Un’altra conferma dell’importanza del software nella strategia Rivian arriva dai dati del Q4 2025: solo il comparto software e servizi ha generato 447 milioni di dollari di revenue (+109% YoY), mentre l’automotive ha ancora margini negativi. Nel complesso, l’azienda ha migliorato il suo risultato operativo nel settore veicoli — da −1,207 miliardi nel 2024 a −432 milioni nel 2025 — grazie anche al software che «porta» il bilancio; la liquidità disponibile sfiora i 6,6 miliardi di dollari.

Nel frattempo, l’ambizione di Rivian è diventata esplicita: diventare non solo un produttore di auto elettriche, ma una tech company che costruisce veicoli.

Come sottolinea Forbes, l’azienda afferma di essere ormai una realtà tecnologica in cui l’autonomia, l’intelligenza artificiale e la raccolta dati via flotta sono elementi costitutivi del DNA aziendale.

Trend chiave, impatti e strategie future

Il caso Rivian incarna una tendenza cruciale: la transizione verso veicoli sempre più definiti dal software. Per l’azienda, questo si traduce in revenue ricorrenti, margini di servizio e resilienza finanziaria, funzionali a stabilizzare il core automotive.

La joint venture con Volkswagen rappresenta un modello replicabile: un fornitore di software specializzato fornito ai grandi costruttori in cambio di capitali, accesso a scala industriale e stabilità economica.

In un contesto in cui molte case automobilistiche tradizionali faticano a sviluppare software avanzati internamente, accordi simili possono diventare una strategia diffusa.

Sul fronte interno, il prossimo passo sarà l’ancoraggio alla produzione del R2, l’espansione dei servizi digitali (Autonomy+, abbonamenti, etc.) e il progressivo miglioramento dei margini automobilistici. Se questi pilastri reggeranno, Rivian potrà davvero affrancarsi dalla fase di emergenza finanziaria e inaugurare una traiettoria sostenibile.

In sintesi, nel 2025 il software non è stato solo un supporto: è stato la salvezza di Rivian. E nel 2026 e oltre, sarà la leva per ridefinire la sua identità di produttore tecnologico e guidare la competizione nel segmento EV.