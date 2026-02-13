In un momento in cui l’intelligenza artificiale sta trasformando il mercato del lavoro e riducendo molte posizioni entry-level, IBM adotta una strategia controcorrente: triplicare le assunzioni per ruoli iniziali negli Stati Uniti entro il 2026. L'iniziativa mira a ridefinire i compiti in funzione delle capacità umane unicamente replicabili dall'AI.

Un effetto leva sull’assunzione entry-level

Il piano, presentato dalla chief human resource officer Nickle LaMoreaux, prevede di triplicare le assunzioni entry-level negli USA per il 2026. L'obiettivo è coltivare il capitale umano come risorsa strategica per ruoli futuri di maggiore complessità, anche in posizioni che l'intelligenza artificiale potrebbe teoricamente svolgere.

Ruoli ridisegnati attorno all'interazione umana

LaMoreaux ha spiegato la revisione delle job description per distanziare le attività automatizzabili, come compiti di codifica ripetitivi, e orientarle verso mansioni “people-forward”. Queste ultime sono centrali sul contatto umano, come le relazioni con i clienti o la supervisione degli output generati dall'AI. Ad esempio, gli sviluppatori junior dedicheranno meno tempo alla scrittura di codice e più tempo all'interfacciamento con gli utenti. Nei team HR, le nuove risorse supervisioneranno i chatbot o interagiranno con i manager quando le risposte automatiche falliscono.

Da progetto a paradigma operativo

Questa mossa segna un punto di svolta: l'adozione dell'AI in azienda non è più confinata a progetti pilota, ma entra nella fase operativa a livello di forza lavoro.

Il linguaggio chiave diventa “role transformation”, con i ruoli entry-level ricostruiti attorno a workflow AI-augmented. IBM anticipa così un mercato del lavoro in cui le competenze ibride rappresentano il nuovo standard.

Un investimento nella pipeline del management

Ridurre gli investimenti sulle risorse junior può portare a risparmi nel breve termine, ma crea vuoti di leadership nel medio-lungo periodo. Le aziende che trascurano il talento emergente rischiano di dover ricorrere ad assunzioni esterne più costose e meno integrate culturalmente. Promuovere ruoli trasformati assicura una pipeline continuativa di talenti interni preparati per i ruoli chiave di domani.

Impatto sul mercato: La scelta di IBM funge da riferimento per i competitor.

Se altri attori seguiranno una linea simile, si assisterà a una ridefinizione immediata delle job description entry-level e delle competenze richieste, con programmi formativi da allineare a questa evoluzione.

Contesto generale e segnali convergenti

Il settore tech presenta segnali contrastanti: da un lato, un'ottimistica propensione all’assunzione dei nativi digitali, considerati più familiari con l'intelligenza artificiale; dall'altro, un mercato che penalizza i neolaureati, con molte aziende che sostituiscono i ruoli junior con stage non retribuiti e filtri automatizzati per i CV.

Il fenomeno è anche generazionale: secondo il Fondo Monetario Internazionale, l'AI sta impattando significativamente i giovani, con oltre il 60% dei ruoli nelle economie avanzate interessati da cambiamenti o sostituzioni.

Nonostante ciò, la Gen Z mantiene un sorprendente ottimismo, pur mostrando preoccupazione per l'impatto dell'AI sulle opportunità lavorative.

Ridisegnare contenuti e formazione

Il nuovo paradigma richiede una rivoluzione nella formazione. I percorsi universitari, i bootcamp e i processi di recruiting dovranno focalizzarsi non solo su competenze tecniche, ma anche sul mindset di collaborazione con sistemi AI. Programmi aziendali come IBM SkillsBuild, mirati a formare milioni di persone in AI entro il 2026, assumono un ruolo cruciale.

Nel contesto attuale, abilità come comunicazione, empatia, supervisione critica degli output generati da agenti intelligenti e un atteggiamento proattivo nell'apprendimento diventano elementi distintivi.

Queste competenze possono compensare l'automazione e mantenere il valore umano nel lavoro.

L'annuncio di IBM non è solo un'eccezione strategica, ma un segnale di cambiamento strutturale. Il modello del lavoro entry-level si avvia a una trasformazione irreversibile, richiedendo una revisione completa delle job description, della formazione e della pipeline dei talenti. Il futuro del lavoro sarà AI-augmented, ma reso umano e ragionato da chi saprà collaborare efficacemente con le macchine.