È un momento di svolta nel conflitto tra tecnologia e industria creativa: Seedance 2.0, il nuovo generatore di video AI sviluppato da ByteDance, ha scatenato una reazione senza precedenti da parte di Hollywood. In appena pochi giorni, l’industria cinematografica ha denunciato il tool come un’arma di “blatant” copyright infringement, capace di riprodurre scene iperrealistiche di star come Tom Cruise e Brad Pitt partendo da prompt testuali minimi, in alcuni casi, solo due righe.

Il backlash di Hollywood

Il pubblicista di Hollywood, Rhett Reese, noto per la sceneggiatura di “Deadpool”, ha sintetizzato l’allarme dicendo: “I hate to say it.

It’s likely over for us” dopo aver visto un video AI in cui Tom Cruise e Brad Pitt si affrontano in una scena da brivido. In risposta, la Motion Picture Association (MPA) ha emesso un comunicato in cui chiede a ByteDance di “immediately cease its infringing activity”, denunciando un uso non autorizzato su scala massiccia di opere protette da copyright, con gravi rischi per milioni di posti di lavoro legati alla creatività americana.

Anche l’iniziativa Human Artistry Campaign e il sindacato SAG‑AFTRA si sono schierati al fianco degli studi, definendo Seedance 2.0 una minaccia diretta ai principi di consenso, tutela e compenso dei creatori.

Disney all’attacco legale

La questione si arricchisce di un nuovo capitolo con l’intervento diretto di Disney, che ha inviato a ByteDance una cease and desist letter definendo il tool come un «virtual smash-and-grab» della proprietà intellettuale Disney, accusandone la riproduzione e distribuzione non autorizzata di personaggi iconici come Spider‑Man, Darth Vader e Grogu.

Un modello perfetto nella forma, controverso nella sostanza

A livello tecnico, Seedance 2.0 offre risultati di grande impatto: video di circa 15 secondi, generati da semplici prompt testuali, con qualità cinematografica, chiarezza visiva e riproduzione fedele di movimenti, ambientazione e personaggi. Il salto di qualità rispetto alla versione precedente – Seedance 1.0 – è notevole, grazie anche al supporto per input multimodali e controllo registico dei risultati.

Minaccia ai margini creativi e legali del settore

Oltre alle star, la tecnologia mette a rischio ruoli fondamentali nel sistema del cinema: attori secondari, tecnici, scenografi, troupe e professionisti della post‑produzione potrebbero vedersi scalzati da flussi AI che producono scene pronte in pochi minuti.

Inoltre, la possibilità di creare digital double non autorizzati apre questioni legali complesse relative all’identità, al consenso e ai diritti di immagine.

La risposta di ByteDance

Secondo alcuni report, ByteDance ha recentemente introdotto limiti tecnici per bloccare riferimenti a volti reali, selfie, celebrità e contenuti violenti o NSFW durante la fase di pre-lancio, probabilmente in risposta alla crescente pressione pubblica. Tuttavia, le clip generate negli ultimi giorni hanno già raggiunto milioni di visualizzazioni prima che tali vincoli entrassero a pieno regime.

La battaglia tra diritto d’autore e innovazione AI

Seedance 2.0 incarna il paradosso del momento presente: la tecnologia può accelerare e democratizzare la produzione audiovisiva, ma rischia al contempo di erodere il principio stesso della creatività retribuita e regolata.

Hollywood sembra aver interpretato questa innovazione come una linea rossa da difendere con ogni mezzo legale.

Nei prossimi giorni saranno cruciali le mosse legali: la disponibilità globale tramite l’app CapCut, le future politiche di content safety di ByteDance e la capacità dell’industria di far valere diritti e modelli di licenza potrebbero decidere il destino del tool. Se il precedente Sora di OpenAI ha segnato una via di mediazione tra automazione e accordi commerciali, con licenze come quella siglata con Disney, Seedance 2.0 sembra segnare invece un’escalation dello scontro.

Per ora, l’intelligenza artificiale dimostra ancora una volta di muoversi più rapida del diritto, costringendo l’industria a riflettere sulla sua capacità di evolversi insieme a essa — anziché restare schiacciata.