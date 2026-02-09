L’iniezione di 16 miliardi di dollari destinata a Waymo, divisione di Alphabet, ha riacceso il dibattito sull’economia dei robotaxi. Sebbene la cifra subordini l’azienda al controllo del suo azionista principale e spinga verso una crescita internazionale accelerata, il traguardo della redditività resta avvolto da incertezze che affondano le radici nei costi operativi elevati, nella complessità regolatoria e nel grado di maturità del modello “operator versus licensor”.

Espansione finanziata, ma redditività ancora incerta

Waymo ha ottenuto 16 miliardi di dollari in una nuova tornata di finanziamenti guidata da Dragoneer Investment Group, DST Global e Sequoia Capital, con Alphabet che mantiene il ruolo di investitore principale e consolidato.

Questo round ha portato la valutazione dell’azienda fino a circa 126 miliardi di dollari. L’accelerazione degli investimenti sostiene una strategia che dovrà portare i robotaxi oltre i confini statunitensi, con città come Londra e Tokyo nel mirino per il 2026.

Parallelamente, Waymo ha visto un’impennata dell’operatività: oltre 400.000 corse settimanali, sei aree metropolitane servite negli Stati Uniti e 15 milioni di viaggi effettuati nel solo 2025. Sul piano tecnico, l’ampio flusso di corse e miglia percorse fornisce dati, infrastrutture e testimonianza di una maturazione dell’attività commerciale su scala urbana. Tuttavia, per misurare il termine “profitto”, non bastano volumi crescenti.

Costi strutturali e modelli alternativi: ostacoli alla sostenibilità

Il passaggio da “dimostrazione tecnologica” a “business profittevole” presenta ostacoli materiali. Attualmente, i costi operativi per miglio dei robotaxi sono ancora superiori – stimati tra i 7 e i 9 dollari rispetto a 1 dollaro per veicolo privato – con una prospettiva di riduzione solo entro il 2035 a livelli sostenibili.

Il punto di pareggio (break-even) per un operatore statunitense si attesta dopo circa 160.000 km percorsi, ovvero entro il terzo anno di esercizio. In Cina, l’obiettivo si raggiunge prima – tra 110.000 km e 3,5 anni – grazie a costi più bassi e economie di scala.

Tuttavia, i costi nascosti – come parcheggio, manutenzione, pulizia e controllo remoto – potrebbero ritardare la redditività di sette-otto anni dopo il lancio, livellando alcune delle attese più ambiziose.

Contesti globali a confronto: regole e scadenze diverse

Il contesto globale mostra scenari differenti. In Cina, i robotaxi nelle città di prima fascia potrebbero raggiungere margini lordi positivi già nel 2026 grazie alla riduzione dei costi operativi e a politiche favorevoli. Anche altri istituti confidano in margini tra il 40% e il 50% nei prossimi 3-5 anni, a patto che la scalabilità regga e la regolazione sia chiara.

Avviare un servizio commerciale in una nuova città statunitense richiede tra 15 e 30 milioni di dollari e fino a due anni. A coprire tutta l’area metropolitana servita sono invece necessari quattro-sei anni. Su scala globale, la flotta di robotaxi potrebbe arrivare a una dimensione compresa tra 700.000 e 3 milioni di veicoli entro il 2035, a seconda di consumatori, normativa e infrastruttura urbana.

Conclusione: 16 miliardi accelerano, ma non bastano

Il capitale da 16 miliardi apre uno spazio operativo senza precedenti per Waymo sul piano geografico e tecnologico, consentendole di scalare la propria impronta commerciale senza le pressioni tipiche delle startup autonome meno capitalizzate. Tuttavia, la redditività resta un traguardo remoto, condizionato non solo alla riduzione dei costi, ma anche alla capacità di snellire il modello operativo, affrontare la regolazione emergente e ottimizzare il time-to-market.

In definitiva, il round di finanziamento rende Waymo una protagonista consolidata del mercato robotaxi, ma la transizione verso un’azienda realmente profittevole richiederà pazienza, ulteriori margini di efficienza e – forse – un ripensamento del modello tra operatore diretto e licenziatario tecnologico.