WordPress.com, la piattaforma di hosting sviluppata da Automattic, ha annunciato il lancio di un nuovo assistente AI integrato nel suo editor. Questo strumento è capace di comprendere i contenuti e la struttura di un sito web per applicare modifiche attraverso comandi in linguaggio naturale. Una novità di rilievo che porta l'intelligenza artificiale direttamente nel flusso di lavoro della creazione di siti web.

Modifiche tramite linguaggio naturale: il sito come interfaccia conversazionale

L'assistente AI risponde a comandi semplici ma descrittivi, come ad esempio “rendere questa sezione più moderna e spaziosa” o “cambiare i colori del sito in toni più vivaci e audaci”.

Questo approccio apre la strada a una progettazione conversazionale, dove non è necessario un prompt tecnico preciso, ma basta una descrizione intuitiva dello stile desiderato. Una soluzione che semplifica notevolmente l'esperienza di personalizzazione del sito, mantenendo un elevato grado di controllo creativo.

Inserimento di sezioni e editing visuale immediato

Oltre allo stile, l'assistente è in grado di modificare il contenuto strutturale del sito. È possibile chiedere di aggiungere una pagina di contatto o una sezione dedicata alle testimonianze, specificando la posizione desiderata. Tuttavia, questa funzionalità è disponibile esclusivamente per i temi basati su blocchi (“block themes”) e non è compatibile con i temi classici (“classic themes”).

Editing testuale e supporto collaborativo nel nuovo flusso editoriale

Il tool non si limita alla grafica: consente anche di riscrivere parti del sito, ad esempio il testo della bio per renderlo più incisivo o per tradurlo. Offre inoltre suggerimenti per i titoli, correzioni grammaticali e fact-checking. Tutte queste funzionalità sono integrate nel sistema di note collaborative introdotto con WordPress 6.9. Utilizzando il comando @ai , è possibile includere l'assistente nella conversazione editoriale e ottenere risposte complete di fonti e link esterni.

Generazione e modifica di immagini con AI

L'assistente si estende anche alla gestione visuale. Tramite un pulsante dedicato nella Media Library, è possibile creare nuove immagini o modificare quelle esistenti, specificando stile e rapporto d'aspetto.

Il motore utilizzato è Google Gemini (modello Nano Banana), una scelta tecnologica che punta sulla qualità generativa in tempo reale.

Attivazione e disponibilità

La funzione è opzionale. Per attivarla, gli utenti devono accedere alla lista dei siti, selezionare quello desiderato, recarsi nelle impostazioni e abilitare la voce “AI tools”. Gli utenti dei piani che includono il generatore di siti AI (“AI website builder”) troveranno l'assistente AI già attivato di default.

Contesto strategico: l'evoluzione di WordPress verso l'AI

L'introduzione dell'assistente rappresenta il proseguimento di una strategia focalizzata sull'innovazione tramite l'intelligenza artificiale, con particolare attenzione all'editor e all'automazione.

Già nel 2025 era stato presentato Telex, un generatore di blocchi Gutenberg tramite prompt, e a luglio dello stesso anno era stata istituita una squadra dedicata all'intelligenza artificiale all'interno del progetto WordPress.

Trend nel web design e implicazioni operative

La nuova funzionalità si inserisce in un trend crescente: piattaforme come Wix, Squarespace e Figma hanno già introdotto strumenti basati sull'AI per la creazione di siti, prototipi e asset di marketing. WordPress si distingue per l'integrazione profonda nell'editor e l'attenzione alla collaborazione in team.

In definitiva, questo aggiornamento segna un passo significativo nella democratizzazione della creazione web. L'assistente AI diventa un alleato pratico, conversazionale e integrato, capace di intervenire su grafica, testi e immagini in modo unificato e user-friendly.

Con l'AI che entra nell'esperienza editoriale quotidiana e si affianca al lavoro collaborativo, WordPress intende promuovere una trasformazione nel modo in cui si costruiscono, modificano e progettano i siti: meno manualità tecnica, più orientamento all'idea e alla strategia comunicativa.