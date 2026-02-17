Apple Podcasts si trasforma da piattaforma audio a hub multimediale avanzato con l’imminente aggiornamento primaverile. L’app integrerà il video nativo grazie alla tecnologia HTTP Live Streaming (HLS), un’evoluzione significativa annunciata da Apple.

Streaming video integrato e passaggio fluido tra audio e video

L’adozione di HLS permetterà agli utenti di passare con facilità dalla fruizione audio a quella video dei podcast. Sarà possibile attivare la modalità orizzontale a schermo intero, con la qualità video che si adatterà automaticamente alle condizioni della rete per garantire una riproduzione fluida su Wi‑Fi e reti cellulari.

Download offline e integrazione con le funzioni esistenti

Oltre allo streaming, sarà possibile scaricare gli episodi video per la visione offline, una funzionalità cruciale per chi viaggia o si trova in aree con connettività limitata. Il video sarà integrato senza alterare le funzionalità consolidate, come le raccomandazioni personalizzate, la sezione “Nuove uscite” e la cura editoriale per categoria.

Monetizzazione avanzata per i creatori

Per i podcaster, l’aggiornamento introduce la possibilità di integrare annunci video dinamici, inclusi spot letti dal conduttore (“host‑read”), in modo flessibile e non invasivo. I creatori manterranno il pieno controllo creativo e distributivo, potendo collaborare con piattaforme quali Acast, ART19, Omny Studio e SiriusXM.

Apple non applicherà costi per la distribuzione via HLS, mentre le reti pubblicitarie saranno soggette a una commissione basata sulle impressioni entro la fine dell’anno.

Contesto competitivo e l’ascesa dei video podcast

Questa mossa strategica avviene in un momento di crescente popolarità per i video podcast. Dati recenti indicano che il 37% degli adulti consuma video podcast mensilmente, con il 51% che ha avuto almeno un’esperienza di fruizione. Piattaforme come YouTube, Spotify e persino Netflix stanno investendo massicciamente in questo formato. Con questa integrazione, Apple mira a contrastare la fuga degli utenti verso concorrenti più orientati al video, rafforzando il proprio ecosistema.

Disponibilità e roadmap

La nuova esperienza video di Apple Podcasts sarà ufficialmente disponibile in primavera per iPhone, iPad, Apple Vision Pro e la versione web. I test sono già in corso nelle versioni beta dei sistemi operativi compatibili.

L’evoluzione della piattaforma unisce così streaming video, monetizzazione flessibile, funzionalità offline e scoperta editoriale in un’unica interfaccia. Si tratta di una svolta significativa per creatori e fruitori, con potenziali ripercussioni sul modo di produrre e consumare contenuti audio‑video.

Apple Podcasts si configura ora come un ambiente video-first competitivo. L’adozione dello streaming video HLS rappresenta un cambio di paradigma che potrebbe ridefinire gli standard del settore.