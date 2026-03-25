La startup Arinna, fondata da due dottori di ricerca di Stanford, ha recentemente annunciato un seed round da 4 milioni di dollari. Questo finanziamento è destinato allo sviluppo di pannelli solari ultraleggeri e flessibili, progettati specificamente per alimentare i veicoli spaziali. L'obiettivo è offrire una soluzione energetica con maggiore efficienza e durata rispetto alle tecnologie consolitate in orbita, introducendo i pannelli solari TMD ultrafluidi, più efficienti e resistenti agli agenti spaziali.

Sotto la guida del CEO Koosha Nazif e del CTO Alex Shearer, Arinna sfrutta semiconduttori atomici innovativi, noti come transition metal dichalcogenides (TMD).

Questi materiali, depositati in fogli bidimensionali e frutto della loro ricerca accademica, permettono la creazione di celle solari straordinariamente sottili e flessibili. La tecnologia TMD si distingue per essere più economica e, soprattutto, più resistente alle radiazioni cosmiche, superando così le prestazioni dei tradizionali pannelli in silicio o quelli a base di elementi rari, definiti legacy, attualmente impiegati nei satelliti.

Il finanziamento e i primi obiettivi

Il finanziamento da 4 milioni di dollari è stato guidato da SpaceCadet Ventures, con la partecipazione di Anorak Capital e della Breakthrough Energy Foundation. Sebbene l'azienda non abbia reso nota la propria valutazione, il capitale raccolto sarà impiegato per la realizzazione di pannelli di qualifica.

Questi verranno testati in orbita entro la fine del 2026, segnando un passo cruciale verso la validazione della tecnologia.

Vantaggi della tecnologia TMD e piano di sviluppo

Arinna si prefigge di dimostrare che i pannelli TMD possono offrire un'efficienza superiore del 32%, una durata in orbita di circa 15 anni e la possibilità di una consegna rapida grazie a un processo di produzione roll-to-roll. Un altro vantaggio significativo è la rimozione della necessità di coperture protettive, tipiche dei pannelli tradizionali.

L'impiego dei TMD, materiali bidimensionali studiati in nanoelettronica ma finora scarsamente applicati al settore fotovoltaico, rappresenta una novità significativa. Questi materiali si distinguono per l'alta assorbanza, la banda energetica regolabile e un'architettura senza legami instabili in superficie, caratteristiche che li rendono particolarmente idonei per le applicazioni spaziali avanzate.

Il piano industriale di Arinna prevede la qualifica dei pannelli in orbita entro la fine del 2026. Successivamente, l'azienda mira a realizzare entro il 2028 un impianto per la produzione su scala megawatt. Questo approccio innovativo potrebbe rappresentare una svolta nella generazione di energia per la New Space Economy, un settore dove il peso e la robustezza dei materiali sono parametri critici per il successo delle missioni.

L'impatto sul settore spaziale e le prospettive future

Lo sviluppo di celle solari a base di TMD è destinato a superare i limiti delle soluzioni attuali, un aspetto fondamentale in un'epoca che vede la miniaturizzazione e l'ingegnerizzazione di massa dei satelliti richiedere fonti di energia affidabili e durevoli.

La tecnologia di Arinna, con i suoi pannelli TMD flessibili, ha già dimostrato prestazioni paragonabili ai migliori film sottili commerciali, con un potenziale fino a dieci volte superiore in termini di rapporto potenza-peso.

Il power system per sistemi spaziali è riconosciuto come uno dei principali colli di bottiglia per l'avanzamento di missioni più ambiziose, come le costellazioni megaconstellate e le infrastrutture orbitali avanzate. In questo scenario, Arinna si posiziona come una soluzione d'avanguardia, con il potenziale di essere trasformativa per l'intero settore.

Qualora le promesse venissero confermate, la tecnologia TMD ultraleggera e flessibile di Arinna potrà aprire la strada a una nuova generazione di satelliti e piattaforme spaziali, rendendoli più efficienti, resilienti e accessibili.

Il seed round da 4 milioni di dollari rappresenta, in sintesi, non solo un finanziamento, ma un voto di fiducia in una visione che mira a rivoluzionare il modo in cui l'energia viene concepita nello spazio, attraverso l'impiego di materiali all'avanguardia e processi produttivi avanzati.