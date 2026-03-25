Nel 2022, gli ex-ingegneri software di SpaceX, Karthik Gollapudi e Austin Spiegel, hanno fondato Sift Stack con l'obiettivo di trasferire la sofisticata infrastruttura di telemetria per razzi nel manufacturing avanzato. La loro piattaforma gestisce oltre 1,5 milioni di stream di dati sensoristici concorrenti, rendendoli leggibili dalle macchine e utilizzabili in workflow di intelligenza artificiale. Nel 2025, Sift ha chiuso un round Series B da 42 milioni di dollari, con una valutazione post-money di 274 milioni, e un totale di finanziamenti raccolti pari a circa 67 milioni di dollari.

Questo finanziamento ha coinciso con un pivot strategico verso un'infrastruttura dati solida, riconosciuta come asset competitivo in un contesto dove l'analisi AI era ormai standard.

Dall'Aerospazio all'Industria Manifatturiera

L'esperienza di Gollapudi e Spiegel nella gestione telemetrica di missioni SpaceX (es. Dragon, Starlink) ha dato origine a Sift Stack. L'obiettivo: superare i limiti degli strumenti attuali per l'analisi dei dati macchina, che causavano errori e ritardi. Sfruttando il loro know-how specialistico, Sift ha sviluppato uno stack telemetrico proprietario per registrare, visualizzare e automatizzare l'interpretazione dei dati a livelli mission-critical. La piattaforma è oggi impiegata in settori come l'aerospazio, l'aviazione, la difesa, l'energia e i trasporti industriali.

Funzionalità e Applicazioni Industriali

La piattaforma Sift è concepita per la gestione end-to-end della telemetria industriale, abilitando casi d'uso dallo sviluppo alla produzione. Tra le funzionalità: monitoraggio manufacturing, arricchimento MES, reporting di compliance, root cause analysis, orchestrazione CI/CD, simulazioni, operazioni in tempo reale e gestione del ciclo di vita dei fleet.

Sift Stack: Abilitatore dell'AI Industriale

Il pivot strategico di Sift verso un'infrastruttura dati robusta la consolida come abilitatore chiave per l'AI generativa e predittiva nel settore industriale. Con il suo motto "software per hard(ware) companies", l'azienda elimina le lacune infrastrutturali, permettendo agli ingegneri di concentrarsi sull'innovazione.

La piattaforma, forte di una solida valutazione e della capacità di gestire telemetria ad alta frequenza, si posiziona come partner tecnologico strategico per le imprese che sviluppano e gestiscono macchinari complessi senza compromessi.