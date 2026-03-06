Il governo indonesiano ha introdotto un nuovo quadro normativo per la tutela dei minori online, stabilendo limiti precisi per l’accesso ai social media. Il provvedimento, operativo dal 6 marzo 2026, distingue tra piattaforme “a basso rischio”, accessibili dai 13 anni, e quelle “ad alto rischio”, riservate agli utenti di almeno 16 anni. L’implementazione delle regole avverrà gradualmente a partire dal 28 marzo 2026, in seguito alla firma del relativo regolamento ministeriale.

Dettagli della normativa e sua attuazione

Il Ministero delle Comunicazioni e degli Affari Digitali ha emesso il Regolamento Ministeriale n.

9 del 2026, che attua il Government Regulation n. 17 del 2025 (noto come PP Tunas). Questo regolamento definisce le norme per l’accesso dei minori ai sistemi digitali. In base a tali disposizioni, gli account di utenti sotto i 16 anni verranno sospesi sulle piattaforme classificate come “ad alto rischio”, tra cui figurano YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live e Roblox. La sospensione degli account inizierà progressivamente dal 28 marzo 2026.

Distinzione tra piattaforme “low-risk” e “high-risk”

A differenza dell’approccio australiano, che vieta totalmente l’uso dei social ai minori di 16 anni, l’Indonesia adotta una strategia più sfumata. Ai ragazzi sopra i 13 anni è permesso l’accesso a piattaforme considerate a basso rischio, mentre l’uso di servizi ad alto rischio resta precluso fino al compimento dei 16 anni.

Questo approccio mira a un equilibrio tra protezione e apertura digitale, riconoscendo la crescente importanza dei social nella vita dei più giovani.

Protezione del minore e contesto nazionale

Secondo dati ministeriali, quasi l’80% dei bambini indonesiani naviga online. Stime UNICEF indicano che circa la metà di loro è stata esposta a contenuti sessualmente espliciti, con il 42% che ne è rimasto spaventato o turbato. Di fronte a rischi crescenti – tra cui pornografia, cyberbullismo, frodi online e dipendenza digitale – il governo ha concepito questa regolamentazione come risposta a una “emergenza digitale”. L’obiettivo è anche quello di alleggerire il peso decisionale sulle famiglie, spesso sole nell’affrontare algoritmi opachi e invasivi.

Riferimenti normativi e confronto internazionale

Il nuovo regolamento avvia l’attuazione del PP Tunas, il quadro normativo approvato nel 2025 per rafforzare la protezione dei minori online. Inoltre, promuove un dialogo tra governo e principali piattaforme digitali sulla responsabilità nell’ambito digitale. L’Indonesia si configura come il primo Paese non occidentale a introdurre restrizioni basate sull’età per l’uso dei social, seguendo tendenze già emerse in Australia e in alcuni Paesi europei.

Implicazioni per utenti, famiglie e piattaforme

Per gli utenti, specialmente i minori, il provvedimento potrebbe comportare disorientamento e frustrazione. Il governo ha riconosciuto la possibilità di disagi iniziali sia per i ragazzi sia per i genitori, che potrebbero incontrare difficoltà nell’accompagnare i figli in questa transizione digitale.

Per le piattaforme, la sospensione progressiva degli account impone l’adattamento alle nuove regole, garantendo la conformità legale e l’implementazione di tecnologie per la verifica dell’età.

In sintesi, l’Indonesia ha adottato una normativa pionieristica nel contesto sud-est asiatico, caratterizzata da un approccio differenziato, graduale e focalizzato sulla tutela. Sebbene l’attuazione presenti delle complessità, la regolamentazione riflette una consapevolezza del ruolo preventivo della normativa digitale nella protezione dell’infanzia, sempre più esposta e vulnerabile.