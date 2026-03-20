Microsoft ha delineato una significativa revisione della sua strategia di intelligenza artificiale su Windows 11, segnalando un cambio di rotta fondamentale nella gestione delle tecnologie AI integrate. Questa mossa strategica giunge in risposta alle crescenti preoccupazioni degli utenti riguardo al cosiddetto bloatware, ovvero l'eccesso di funzionalità non essenziali, causato da queste integrazioni. L'obiettivo è rendere le applicazioni basate sull'AI più mirate, utili e meno invasive.

Un nuovo approccio: la filosofia del “meno è meglio”

Sotto la guida di Pavan Davuluri, vicepresidente esecutivo di Windows e Devices, Microsoft ha preso la decisione di ridurre il numero di integrazioni di Copilot in diverse applicazioni chiave.

Tra queste figurano strumenti ampiamente utilizzati come Foto, Widget, Notepad e Snipping Tool. Questo cambiamento riflette una chiara intenzione di integrare l'intelligenza artificiale solo laddove possa realmente apportare un valore aggiunto tangibile, evitando di sovraccaricare il sistema operativo con funzionalità percepite come superflue.

Una ricerca condotta dal Pew Research nel giugno 2025 aveva già messo in luce un crescente scetticismo nei confronti dell'AI tra gli utenti americani, con un significativo 50% degli intervistati che si dichiarava più preoccupato che entusiasta rispetto agli anni precedenti. Questo feedback ha evidentemente giocato un ruolo cruciale nella scelta di Microsoft di ritirare alcune delle sue funzionalità AI più speculative e meno apprezzate.

Riconsiderazione di Copilot e Windows Recall

Oltre a ridimensionare le integrazioni esistenti, Microsoft ha deciso di mettere in pausa lo sviluppo di nuove funzionalità AI all’interno delle proprie applicazioni e sta valutando persino il potenziale abbandono del marchio Copilot in determinate aree. Anche Windows Recall, una funzionalità AI progettata per la gestione della memoria del sistema, è attualmente oggetto di un'attenta revisione. Sebbene Microsoft riconosca ancora un valore intrinseco in questa tecnologia, sta considerando un'evoluzione concettuale piuttosto che una sua eliminazione completa.

Questo ripensamento si inserisce in una tendenza più ampia da parte dell'azienda, che mira a concentrarsi sulla qualità e sulla sicurezza piuttosto che sulla mera quantità di funzionalità, tenendo conto anche delle vulnerabilità emerse dopo il lancio di Recall lo scorso anno.

Miglioramenti non legati all'intelligenza artificiale

Parallelamente ai cambiamenti nell'ambito dell'AI, Microsoft ha annunciato diversi aggiornamenti significativi che non coinvolgono l'intelligenza artificiale. Tra questi spiccano la nuova possibilità di spostare la barra delle applicazioni, un controllo più preciso e granulare sugli aggiornamenti del sistema operativo, un'esperienza utente migliorata nel File Explorer e un potenziamento generale del Widgets Experience.

Inoltre, l'azienda ha perfezionato l'Hub Feedback e ha semplificato la navigazione all'interno del programma Windows Insider, dimostrando un impegno a lungo termine verso un sistema operativo più user-friendly, efficiente e meno invadente.

Queste modifiche segnano una svolta significativa per Microsoft nel modo in cui intende sviluppare e implementare le sue tecnologie, non solo AI. La mossa riflette un allineamento con le aspettative degli utenti e una raffinazione della strategia complessiva, orientata verso integrazioni che rispondano a criteri di effettiva utilità e necessità.