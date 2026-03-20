Kalshi, la piattaforma di prediction market registrata presso la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), si trova al centro di uno scontro legale. Dopo una denuncia penale in Arizona per gestione di scommesse illegali, un giudice del Nevada ha imposto un ordine restrittivo temporaneo (TRO), bloccando l’operatività della piattaforma nello Stato. Questa azione, promossa dal Nevada Gaming Control Board (NGCB), evidenzia un crescente dibattito sulla giurisdizione tra autorità federali e normative statali.

La disputa in Nevada: licenze, età e natura del servizio

Il Nevada Gaming Control Board contesta a Kalshi la mancata acquisizione delle licenze statali per i servizi di scommessa. L’attività della piattaforma, che preleva una commissione sui contratti, è classificata come “percentage game”, assimilabile al gioco d’azzardo e soggetta a regolamentazione statale. L’accesso a utenti sotto i 21 anni viola le leggi locali. Kalshi sostiene che la sua registrazione come futures exchange presso la CFTC le conferisca un’esclusiva competenza federale, esentandola dalle leggi statali. Tuttavia, il giudice Jason D. Woodbury ha osservato che la questione della preminenza del diritto federale è irrisolta e le corti non propendono per la preclusione statale.

Precedenti e il conflitto giurisdizionale

Non è il primo scontro giudiziario per Kalshi. In precedenza, un giudice federale aveva revocato un’ingiunzione preliminare che proteggeva la piattaforma dalle azioni del Nevada, stabilendo che i contratti su risultati sportivi non rientrano negli “swap” sotto la giurisdizione esclusiva della CFTC, bensì nella regolamentazione del gioco d’azzardo statale. Decisioni simili da parte di altre autorità statali hanno rafforzato l’interpretazione che i contratti di previsione su eventi sportivi siano equiparabili a scommesse senza specifica licenza statale. Questo quadro evidenzia una crescente tensione tra regolatori federali e statali, con implicazioni per i prediction markets.

Implicazioni per Kalshi e il settore

L’esito negativo del ricorso in Nevada complica l’operatività di Kalshi in uno Stato cruciale per il gioco legale. Il rifiuto della Corte di Appello del Nono Circuito di sospendere le decisioni favorisce l’avanzamento dell’azione legale del Nevada. Questo contrasto tra regolazioni federali e statali crea un precedente problematico per il settore. La CFTC, pur monitorando la situazione e criticando l’azione dell’Arizona come “inappropriata”, ha ribadito la propria posizione di tutela delle piattaforme registrate sotto la sua autorità, sottolineando la complessità normativa.

Prospettive future e il quadro normativo

Kalshi potrebbe presentare appello al Nono Circuito per sospendere il TRO e riaffermare il suo status federale.

Il Nevada, d’altro canto, potrebbe accelerare le procedure per una sospensione definitiva. Il caso Kalshi rivela una profonda frattura che potrebbe estendersi ad altri Stati e piattaforme, richiedendo una riconsiderazione dell’assetto regolatorio dei prediction markets. L’equilibrio tra innovazione finanziaria e tutela normativa è precario. La vicenda di Kalshi è un test decisivo per la definizione dei confini tra mercato e gioco d’azzardo, e tra competenze statali e federali, con ripercussioni che potrebbero ridefinire il sistema normativo dei contratti su eventi negli Stati Uniti.