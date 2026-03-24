OpenAI ha annunciato il 24 marzo 2026 un cambio di rotta nella sua strategia e-commerce per ChatGPT. La funzione “Instant Checkout”, lanciata a settembre 2025 per trasformare il chatbot in un hub di acquisto, sarà ora de-prioritizzata. L'azienda si orienta verso un'esperienza incentrata sulla ricerca e la comparazione dei prodotti, delegando l'acquisto effettivo ad app partner o siti esterni. Questo ripensamento riconverte ChatGPT in un centro di discovery, puntando su integrazioni e protocolli agent-centrici.

Una scommessa ambiziosa, mai pienamente decollata

“Instant Checkout” era stata introdotta il 29 settembre 2025, sfruttando l'Agentic Commerce Protocol (ACP), co-sviluppato con Stripe. L'obiettivo era permettere agli utenti negli Stati Uniti di acquistare articoli direttamente all'interno della chat da piattaforme come Etsy e, successivamente, da merchant Shopify e altri partner, senza abbandonare l'interfaccia di ChatGPT. L'adozione tra i commercianti è rimasta minima, coinvolgendo solo poche realtà. Fin da subito, la funzione ha mostrato limiti significativi, non supportando carrelli multi-prodotto, codici sconto, tassazione locale e altre funzionalità essenziali per l'acquisto.

Conversioni deludenti e fiducia da consolidare

I dati emersi a marzo 2026 hanno evidenziato criticità. Walmart, un partner, ha interrotto la sua integrazione con “Instant Checkout” dopo aver registrato conversioni tre volte inferiori rispetto al sito tradizionale. L'esperienza di checkout nella chat è stata giudicata insoddisfacente. Si è manifestato un divario tra l'interesse per la scoperta dei prodotti, rimasto elevato, e la reticenza a completare un acquisto in un'interfaccia chatbot, spesso percepita come meno sicura per i pagamenti.

ChatGPT: da transazione a centro di discovery

A partire da marzo 2026, OpenAI indirizza gli acquisti verso app integrate, come Instacart, Target e Booking.com.

La direzione è chiara: "prioritizing making ChatGPT search and product discovery great". In sostanza, ChatGPT mantiene il suo ruolo di piattaforma per la ricerca, il confronto e l'ispirazione, mentre il processo di checkout si sposta nell'ambiente dell'operatore commerciale. Questo modello mira a offrire maggiore fiducia agli utenti e un controllo più esteso ai merchant, spostando la monetizzazione verso l'ad tech e le commissioni di referral, non più sul checkout diretto.

Riflessioni strategiche: un tentativo prematuro

Analisti del settore hanno definito questo ritiro una "accortezza strategica", suggerendo che il test non fosse maturo per conclusioni definitive sul potenziale del commerce agent-centrico.

La vera sfida per OpenAI non risiede nella domanda, ma nelle complesse infrastrutture: sincronizzazione dell'inventario, gestione delle frodi, fiscalità e l'onboarding dei commercianti. Il modello basato sull'ACP, un protocollo aperto e scalabile per il futuro dell'agentic commerce, rimane vitale. Ora si concentra sull'integrazione tramite app e sulla ricerca all'interno di ChatGPT, abbandonando il checkout diretto.

Fine di una visione, inizio di un percorso realistico

Il pivot segna la conclusione di un ambizioso tentativo di trasformare ChatGPT in un "mall conversazionale". Non un arresto per l'e-commerce AI, ma l'inizio di un'evoluzione pragmatica. ChatGPT si afferma come assistente alla scoperta, mentre i merchant offrono ambienti di checkout più affidabili.

Servirà tempo per sviluppare infrastrutture solide e modelli user-friendly che integrino AI, commercio e fiducia. In sintesi, OpenAI ha rinunciato al sogno di rivoluzionare il checkout, ma preserva e rafforza il ruolo di ChatGPT come guida alla scoperta. L'e-commerce agent-based prosegue, con approccio più strutturato e realistico.