Tubi, il servizio di streaming gratuito (AVOD) di proprietà di Fox, ha lanciato il Creatorverse Incubator, una nuova iniziativa in collaborazione con TikTok. Il programma mira a potenziare la produzione di contenuti originali e ad attrarre un pubblico giovane, consolidando la strategia creator-driven della piattaforma.

Il Creatorverse Incubator: Funzionamento e Obiettivi

Il Creatorverse Incubator offre ai creator selezionati supporto promozionale e finanziamenti per realizzare serie originali, narrative e non, da trasmettere in esclusiva su Tubi.

Agli influencer digitali sarà garantita piena libertà creativa, con la prima selezione di talenti prevista per la prossima estate.

Strategia Creator-Driven e Contesto Competitivo

Questa iniziativa si inserisce in una tendenza crescente nel settore dello streaming, dove piattaforme come Peacock hanno già reclutato influencer social per produrre contenuti. Il Creatorverse Incubator è parte del più ampio programma Tubi for Creators, avviato circa dieci mesi fa. Questo programma ha già portato oltre 16.000 episodi da più di 200 creator sulla piattaforma, inclusi noti YouTuber come Mythical Entertainment, e ha visto il lancio di serie come “Terri Joe: Missionary in Miami”. Tubi ha rafforzato il suo impegno verso i talenti digitali, nominando Kudzi Chikumbu, ex responsabile marketing creator di TikTok, a VP of Creator Partnerships.

Successi e Crescita nel Mercato AVOD

L’approccio incentrato sui creator ha già dimostrato la sua efficacia, come evidenziato dal successo della serie teen-drama "Sidelined: The QB and Me", l’originale più seguito di Tubi, con Noah Beck. La piattaforma ha raggiunto la redditività nel 2024 e ha registrato una crescita dei ricavi nel primo trimestre 2025. La quota di visione complessiva nello streaming AVOD di Tubi è aumentata significativamente, passando dal 2,2% a maggio 2025 al 6,2% nel quarto trimestre dello stesso anno.

Vantaggi Strategici e Demografici

Investire sui creator consente a Tubi di acquisire contenuti cost-effective, bypassando i tradizionali studi televisivi e raggiungendo pubblici già fidelizzati.

Il pubblico di Tubi è prevalentemente giovane (34% tra i 18 e i 34 anni, oltre metà Gen Z o Millennial) e include una vasta porzione di utenti "cord-never". Questa strategia offre ai creator maggiore visibilità e ai brand un’inventory pubblicitaria autentica con audience altamente ingaggiate. Tubi integra queste iniziative con collaborazioni come quella con Kickstarter per film autofinanziati e il lancio di "Stubios" per aspiranti filmmaker.

Tubi Ridefinisce il Modello AVOD

Considerando la crescente importanza dei contenuti da creator, la redditività raggiunta e l’ascesa nella quota di mercato AVOD, il Creatorverse Incubator rappresenta un’evoluzione naturale e strategica per Tubi. La piattaforma si posiziona come un attore chiave nel rilanciare il modello AVOD, proponendo storie nate sui social ma pensate per il consumo in streaming di lunga durata. Tubi sta attivamente contribuendo a definire il futuro dell’AVOD di nuova generazione, con una forte impronta social e un focus sul creator-driven.