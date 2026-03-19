L'accordo da 1,1 miliardi di dollari tra la startup americana Nth Cycle e la trader Trafigura segna una svolta nella strategia di reshoring della raffinazione dei minerali critici, in particolare del nickel, essenziale per batterie, elettronica e acciaio. Questo patto consente di quadruplicare la capacità dell'impianto in Ohio, portando il potenziale annuo a circa 12.400 tonnellate, rafforzando la produzione locale e riducendo la dipendenza da Asia e Cina.

Le sfide della raffinazione e il dominio cinese sul nickel

Stati Uniti ed Europa affrontano criticità nella produzione di nickel, principalmente a causa di ostacoli normativi e ambientali.

Attualmente, Indonesia e Cina detengono il dominio nella raffinazione. Le aziende cinesi controllano circa il 75% della capacità in Indonesia, pari a oltre la metà dell'offerta globale di nickel, evidenziando una significativa concentrazione geografica nella filiera produttiva.

La tecnologia elettrochimica modulare di Nth Cycle

Nth Cycle ha sviluppato un sistema elettrochimico modulare per la raffinazione su scala ridotta, da 5 a 10 volte più piccolo di un impianto tradizionale. Questa innovazione permette di operare in modo profittevole anche con 6.000 tonnellate annue, tagliando i costi di investimento (CAPEX) e accelerando l'avvio della produzione rispetto ai modelli centralizzati classici.

Riciclo, black mass e fonti diversificate

La materia prima proviene dalla black mass — una miscela di metalli da batterie triturata — e da scarti dell'industria oil & gas. Questa diversificazione riduce la dipendenza dall'estrazione primaria e valorizza flussi secondari preziosi. Nth Cycle sottolinea l'importanza di trattenere il valore sul territorio, poiché esportare materiale riciclato per poi riacquistarlo è considerato anti-economico e strategicamente rischioso.

Espansione e flessibilità operativa

Dopo aver avviato la produzione in Ohio, Nth Cycle, grazie al nuovo accordo con Trafigura, amplierà l'impianto fino a circa 12.400 tonnellate annue. Sono previsti inoltre due nuovi siti, in South Carolina e nei Paesi Bassi, con una capacità combinata di 18.000 tonnellate.

Il sistema modulare garantisce una scalabilità graduale, adattandosi all'aumento dei volumi di rifiuti da riciclare o raffinare.

Contesto globale e politica dei minerali critici

Il panorama internazionale mostra iniziative simili. L'Unione Europea, con il Critical Raw Materials Act entrato in vigore nel maggio 2024, mira a ridurre la dipendenza da paesi terzi, espandendo estrazione, raffinazione e riciclo sul territorio comunitario. Al momento dell'entrata in vigore, l'UE importava il 98% degli elementi da terre rare, il 97% del litio e il 93% del magnesio dalla Cina. L'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) stima che il riciclo di batterie potrebbe coprire tra il 20% e il 30% della domanda di litio, nickel e cobalto entro il 2050, con performance più elevate in Europa (30%) rispetto alla media globale (20%).

Parallelamente, l'Indonesia ha rafforzato il controllo statale sul nickel, aumentando la sua quota di produzione globale dal 31,5% nel 2020 al 60% nel 2024, grazie al bando sulle esportazioni di minerale grezzo e agli investimenti cinesi nelle raffinerie locali.

L'impatto strategico dell'accordo

L'accordo tra Nth Cycle e Trafigura si configura come un modello virtuoso per la riconfigurazione delle supply chain del clean tech. Esso riduce la dipendenza strategica dalla Cina, valorizza le filiere locali e introduce un modello di raffinazione scalabile, rapido ed economicamente accessibile. Rappresenta un passo concreto verso la sovranità tecnologica e industriale nella transizione energetica. Il sistema modulare elettrochimico non solo accelera i tempi di restituzione del capitale, ma offre un'alternativa agile agli asset pesanti tipici dell'industria asiatica.

La sua capacità di adattamento ai flussi di black mass e altre fonti miste lo rende un modello adattabile e resiliente. In prospettiva, il rafforzamento della raffinazione locale, del riciclo e della tecnologia innovativa non è solo una risposta logistica, ma una strategia geopolitica che ridefinisce i confini della sostenibilità e della competitività nell'era dell'energia pulita.