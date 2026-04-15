Amazon ha presentato un significativo aggiornamento della sua offerta di dispositivi per lo streaming, introducendo il nuovo Fire TV Stick HD e i televisori Ember Artline, entrambi già disponibili per il preordine. Il Fire TV Stick HD di nuova generazione si distingue come il dispositivo di streaming più sottile mai prodotto dall'azienda, vantando una riduzione di circa il 30% rispetto al modello precedente. Questa innovazione non solo ne migliora la portabilità, ma garantisce anche prestazioni superiori: il dispositivo è circa il 30% più veloce, con tempi di caricamento delle applicazioni ottimizzati grazie all'integrazione di Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3.

Funzionalità avanzate e Alexa+

Al centro dell'esperienza offerta dal Fire TV Stick HD si trova l'assistente AI Alexa+. Questa tecnologia permette agli utenti di eseguire ricerche vocali, controllare i dispositivi smart home e accedere a informazioni dettagliate sui contenuti multimediali. Inoltre, una nuova impostazione chiamata "Adaptive Display" è stata introdotta per migliorare l'accessibilità, incrementando la visibilità di testi e menu e offrendo la possibilità di personalizzare l'interfaccia utente in base alle proprie esigenze visive.

Ember Artline: design e integrazione

Accanto al nuovo Fire TV Stick HD, Amazon ha presentato i televisori Ember Artline, concepiti per rivaleggiare con la rinomata serie Frame di Samsung.

Questi modelli si caratterizzano per un'estetica raffinata e una funzionalità innovativa, proponendo cornici magnetiche intercambiabili disponibili in diverse tonalità, tra cui Noce, Frassino e Oro Pallido. Questa versatilità permette un'integrazione armoniosa con qualsiasi stile d'arredo. Un'ulteriore peculiarità è la funzione AI "Match the Room", che assiste gli utenti nella scelta di opere d'arte digitali perfettamente abbinate all'ambiente circostante.

Specifiche tecniche e innovazioni

I televisori Ember Artline sono dotati di un display QLED 4K e supportano le tecnologie HDR10+ e Dolby Vision, assicurando una qualità d'immagine superiore. Sono disponibili nelle dimensioni da 55 e 65 pollici, con un prezzo iniziale di 899,99 dollari.

L'integrazione di Alexa+ consente agli utenti di controllare la riproduzione dei contenuti tramite semplici comandi vocali.

In un'ottica di ulteriore miglioramento dell'esperienza utente, Amazon ha introdotto una nuova funzionalità per i clienti negli Stati Uniti: la possibilità di trasferire contenuti tra diversi dispositivi Fire TV utilizzando la voce. Questa innovazione, inizialmente implementata su Prime Video, sarà progressivamente estesa ad altri servizi di streaming.

Questi nuovi prodotti testimoniano l'impegno costante di Amazon nel perfezionare l'esperienza utente, proponendo dispositivi di alta qualità, integrazioni AI all'avanguardia e una marcata attenzione all'estetica e alla funzionalità. Con il Fire TV Stick HD, il più sottile mai realizzato, e i televisori Ember Artline, Amazon mira a ridefinire gli standard dell'intrattenimento domestico e dello streaming.