La startup britannica Wayve, specializzata in tecnologia per la guida autonoma, ha ottenuto un significativo investimento di 60 milioni di dollari da AMD, Arm e Qualcomm Ventures. Questo finanziamento estende il suo round Series D a un totale di 1,2 miliardi di dollari e porta il capitale complessivo a circa 1,5 miliardi, con una valutazione post-money di 8,6 miliardi di dollari, rafforzando la sua posizione nel settore in rapida evoluzione.

Un ecosistema di investitori strategici

L'investimento dei giganti del silicio riveste un'importanza strategica.

Questi nuovi sostenitori si uniscono a un elenco già prestigioso di investitori del round Series D, che include Nvidia, Microsoft, Uber, Mercedes-Benz, Nissan e Stellantis. La peculiarità della soluzione di Wayve risiede nella sua capacità di operare su qualunque piattaforma di calcolo presente nei veicoli, rendendo la tecnologia di guida autonoma facilmente integrabile senza dipendenza da un fornitore specifico di hardware. Questa strategia è cruciale per supportare l'espansione globale del sistema AI Driver di Wayve, testato con successo in oltre 500 città tra Europa, Nord America e Giappone senza necessità di adattamenti specifici. Alex Kendall, co-fondatore e CEO di Wayve, ha sottolineato come "Perché l'AI incarnata possa scalare, gli automobilisti necessitano di flessibilità nella catena di fornitura".

Tecnologia all'avanguardia e prodotti innovativi

Il cuore della tecnologia di Wayve è un approccio AI end-to-end che sfrutta una rete neurale avanzata. Questo sistema non dipende da sensori specifici, chip dedicati o mappe ad alta definizione. Il software di Wayve utilizza i dati acquisiti da qualsiasi sensore presente sul veicolo per dirigere e insegnare al mezzo come guidare. Tale autonomia tecnologica rende i suoi prodotti estremamente versatili, capaci di operare su qualsiasi hardware già installato nei veicoli dei partner OEM. La startup offre due prodotti principali: un sistema di guida assistita "eyes on", che richiede al conducente di rimanere attento e pronto a intervenire, e un sistema di guida completamente automatizzato "eyes off", capace di gestire tutte le operazioni di guida in determinati ambienti, applicabile a robotaxi e veicoli consumer.

Diversi produttori hanno già adottato queste soluzioni: Nissan integrerà la tecnologia di Wayve nei suoi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) dal 2027, mentre Mercedes-Benz e Stellantis prevedono di utilizzarla in futuri modelli.

Collaborazioni strategiche e prospettive future

Wayve ha stabilito partnership cruciali con colossi del settore tecnologico. Tra queste, la collaborazione con Qualcomm mira a fornire una soluzione AI Driver pre-integrata sulla piattaforma Snapdragon Ride. Un'altra partnership significativa è quella con Nvidia, evidenziata dal prototipo Nissan di robotaxi presentato a marzo 2026, che utilizza la tecnologia Wayve. L'estensione del finanziamento contribuirà all'integrazione della tecnologia di Wayve su diverse piattaforme di calcolo automobilistiche e al continuo impiego del suo AI Driver nei sistemi di produzione per ADAS e guida automatizzata.

Le ambizioni di Wayve si estendono a livello globale: la startup ha in programma un pilota di robotaxi a Tokyo in collaborazione con Uber e Nissan, previsto per la fine del 2026, e una prova a Londra, parte di un rollout strategico che coinvolgerà oltre dieci città a livello mondiale. Questo sostegno strategico da parte di nomi prestigiosi nel campo del silicio non solo consolida la posizione di Wayve come leader nella tecnologia di guida autonoma, ma apre anche nuove opportunità per una mobilità del futuro più sicura ed efficiente.