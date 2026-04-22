Lanciato il 19 marzo 2026, Crimson Desert ha polverizzato ogni record interno dello studio coreano, superando la soglia dei 5 milioni di copie vendute in meno di quattro settimane.

Il successo è stato fulmineo fin dalle prime ore: il gioco ha generato oltre 20 milioni di dollari solo dai preordini e ha venduto 2 milioni di unità nelle prime 24 ore dal lancio.

I Numeri di un successo inarrestabile

La scalata di Crimson Desert ai vertici delle classifiche è stata costante:

2 milioni di copie vendute nel primo giorno.

vendute nel primo giorno. 3 milioni raggiunti in soli cinque giorni.

raggiunti in soli cinque giorni. 4 milioni superati dopo poco più di una settimana.

superati dopo poco più di una settimana. Oltre 5 milioni di unità ad oggi, confermandosi come uno dei successi più forti del 2026.

Anche su Steam, il titolo ha mostrato muscoli impressionanti con un picco di oltre 270.000 giocatori simultanei.

Perché Crimson Desert sta dominando il 2026 (nonostante i suoi difetti)

Nonostante un debutto della critica con voti solidi ma non unanimi (media Metacritic intorno al 77-78), il pubblico ha premiato la vastità e la bellezza visiva del continente di Pywel.

Nel panorama videoludico attuale, dominato da titoli spesso troppo simili tra loro, Crimson Desert è riuscito a emergere come un caso studio affascinante. Pur non essendo esente da critiche, l'ultima fatica di Pearl Abyss ha dimostrato che l'ambizione e l'innovazione possono pesare molto più di qualche spigolosità tecnica. Ma analizziamo con attenzione le caratteristiche che hanno conquistato il grande pubblico.

Un Sistema di combattimento con pochi precedenti

Se molti open world si limitano a sistemi di combattimento "standard", Crimson Desert eleva l'azione a un nuovo livello. La fusione tra meccaniche hack-and-slash e una fisicità quasi da gioco di lotta (con prese, proiezioni e interazioni ambientali) rende ogni scontro unico. Non si tratta solo di premere tasti, ma di gestire lo spazio e il peso del protagonista, Kliff, in un modo che raramente si è visto in un action RPG di questa scala.

Il continente di Pywel: un mondo "vero"

Mentre molti giochi soffrono dell'effetto "mappa piena di icone vuote", il mondo di Pywel brilla per la sua densità organica. La particolarità sta nella reattività dell'ambiente: le condizioni atmosferiche non sono solo estetiche, ma influenzano il gameplay, la mobilità e la sopravvivenza.

La sensazione di esplorare una terra selvaggia e imprevedibile è costante, rendendo il viaggio gratificante quanto la meta. In questo universo viaggio ed esplorazione sono il vero fulcro dell' esperienza ed il mondo virtuale offre sempre continui spunti per farlo.

L'ambizione tecnica del BlackSpace Engine

Il motore proprietario di Pearl Abyss, il BlackSpace Engine, è il vero cuore pulsante dell'unicità del gioco. Nonostante alcuni cali di frame rate segnalati dai giocatori su console, la qualità delle particelle, la distruttibilità degli oggetti e la complessità delle animazioni superano gli standard attuali dell'industria. È un gioco che "sposta l'asticella" di ciò che è visivamente possibile in un mondo aperto, nonostante non sia esente da alcune critiche (fenomeni di pop-in e artefatti grafici sono molto frequenti purtroppo).

I difetti: una "ruvidità" che non ferma il divertimento

È innegabile che Crimson Desert sia arrivato sul mercato con alcuni problemi:

Ottimizzazione : Su console, il gioco richiede alcuni compromessi visivi per girare fluidamente.

: Su console, il gioco richiede alcuni compromessi visivi per girare fluidamente. Complessità dei Comandi : La curva di apprendimento per padroneggiare tutte le combo e le abilità è piuttosto ripida, scoraggiando inizialmente i giocatori meno pazienti.

: La curva di apprendimento per padroneggiare tutte le combo e le abilità è piuttosto ripida, scoraggiando inizialmente i giocatori meno pazienti. Narrazione a tratti frammentata: Il focus sulla libertà d'azione a volte mette in secondo piano la coesione della trama principale che resta sempre e comunque troppo debole e non raggiunge mai i livelli di qualità ideali per una produzione così ambiziosa. In questo si nota l'inesperienza di un team proveniente dal mondo MMO orientale.

Nonostante una media Metacritic che riflette queste incertezze tecniche e concettuali, Crimson Desert vince perché ha un'anima.

Non è un prodotto "confezionato a tavolino" per piacere a tutti, ma un'opera coraggiosa che tenta strade nuove. La sua unicità risiede nel coraggio di essere complesso, visivamente strabiliante e profondamente interattivo.

Il futuro del titolo coreano

Pearl Abyss ha già confermato una roadmap di aggiornamenti per mantenere alta l'attenzione della community, volti a migliorare la "quality of life" del titolo, risolvendo inoltre i bug segnalati al lancio e migliorando la stabilità su tutte le piattaforme, incluse Xbox Series X/S e Steam Deck.

Il gioco è attualmente disponibile presso i principali retailer ad un prezzo competitivo per chi non avesse ancora iniziato il suo viaggio a Pywel.