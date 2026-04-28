Il mondo dei videogiochi ha finalmente ricevuto la conferma che attendeva: Ubisoft ha rotto gli indugi pubblicando il trailer di presentazione di Assassin's Creed Resynched, il remake ufficiale del leggendario Assassin's Creed IV: Black Flag. Con un annuncio a sorpresa che ha infiammato i social, la software house francese ha svelato che l’avventura piratesca di Edward Kenway tornerà in una veste completamente ricostruita il prossimo 9 luglio 2026. Il titolo, sviluppato da Ubisoft Singapore, promette di sfruttare l'ultima versione del motore grafico Anvil per offrire un'esperienza visiva e tecnica mai vista prima sui mari dei Caraibi.

Il trailer di Assassin's Creed Resynched e il ritorno della Jackdaw

Il video mostrato durante l'evento reveal ha confermato che Assassin's Creed Black Flag Remake non sarà una semplice remaster, ma un rifacimento profondo. Le immagini spettacolari hanno messo in risalto un oceano dinamico, città vibranti come l'Avana e Kingston ricostruite da zero e, soprattutto, un sistema di navigazione che promette di rendere la Jackdaw la vera protagonista del gioco.

Ecco i dettagli principali emersi dall'ultimo annuncio ufficiale su Assassin's Creed Resynched:

Data di uscita confermata: Il gioco sarà disponibile dal 9 luglio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Il gioco sarà disponibile dal su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Sistema di combattimento reimmaginato: Ubisoft ha confermato un sistema basato maggiormente su parate e contrattacchi dinamici , abbandonando il vecchio schema per scontri più fluidi e fisici.

Ubisoft ha confermato un sistema basato maggiormente su , abbandonando il vecchio schema per scontri più fluidi e fisici. Parkour e Stealth evoluti: Le meccaniche di movimento sono state rifinite per garantire una maggiore libertà tra i tetti delle città e le giungle caraibiche.

Le meccaniche di movimento sono state rifinite per garantire una maggiore libertà tra i tetti delle città e le giungle caraibiche. Esplorazione fluida: L'uso del nuovo motore Anvil permette l'esplorazione senza schermi di caricamento tra la navigazione e le sessioni a terra.

L'uso del nuovo motore Anvil permette l'esplorazione tra la navigazione e le sessioni a terra. Dettagli per gli amanti degli animali: Una novità simpatica confermata è la possibilità di reclutare gatti o scimmie come mascotte a bordo della Jackdaw.

Una novità simpatica confermata è la possibilità di reclutare come mascotte a bordo della Jackdaw. Niente Multiplayer: Il titolo si concentrerà esclusivamente sull'esperienza single-player narrativa, lasciando da parte la modalità multigiocatore del 2013.

Collector's Edition e piattaforme di Assassin's Creed Black Flag Remake

Insieme all'annuncio del trailer, Ubisoft ha svelato la Collector's Edition dedicata ad Assassin's Creed Resynched.

Questa edizione speciale includerà una statuina di Edward Kenway alta 31 cm, il diario di bordo in pelle del capitano, una mappa in stoffa e diversi contenuti digitali esclusivi. Il titolo è già disponibile per il preordine sugli store digitali, posizionandosi rapidamente tra i più attesi del settore videogiochi per l'estate del 2026.

L'impatto tecnico del gioco sarà garantito dall'esclusività per le piattaforme Next-Gen. Ubisoft ha chiarito che Assassin's Creed Resynched non arriverà sulle vecchie console proprio per garantire una simulazione meteorologica e un'illuminazione globale (con supporto al Ray Tracing) impossibili sui vecchi hardware.

Perché Assassin's Creed Resynched è il remake necessario

Il ritorno di Edward Kenway nel panorama dei videogiochi moderni non è solo un'operazione nostalgia. Ubisoft, che conferma la voglia di rilanciarsi presso il suo pubblico dopo troppi anni di uscite a vuoto, ha confermato di aver ascoltato il feedback dei fan, andando a revisionare le missioni di pedinamento (uno dei punti deboli del titolo originale) e arricchendo il mondo di gioco con nuove attività secondarie e misteri legati alla Prima Civilizzazione.

Con la data del 9 luglio 2026 ormai segnata sul calendario, il progetto Assassin's Creed Black Flag Remake si candida a diventare il nuovo punto di riferimento per i remake di successo, capace di onorare il passato guardando al futuro tecnologico del brand.