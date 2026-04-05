La startup Delve non fa più parte del portfolio di Y Combinator. Il 4 aprile 2026, la COO Selin Kocalar ha confermato su X che “YC e Delve hanno preso strade diverse”, segnando un punto di svolta nella vicenda dell'azienda specializzata in AI compliance.

Il distacco da Y Combinator e il ruolo degli investitori

La rimozione di Delve dalla directory di Y Combinator e la scomparsa della sua pagina web indicano un chiaro allontanamento. Anche Insight Partners, investitore di serie A, aveva inizialmente rimosso ogni riferimento all’investimento, per poi ripristinare il post sul blog principale.

Accuse di falsificazione e la difesa di Delve

Le tensioni sono esplose a seguito di post anonimi pubblicati su Substack dall’utente “DeepDelver”, che si è presentato come un ex cliente. Le accuse riguardano la fornitura di report di conformità fasulli, generati automaticamente per “certification mills” e privi di verifiche fondamentali. Si sostiene inoltre che Delve abbia fatto passare come proprie soluzioni open source senza attribuzione.

In risposta, Delve ha definito le accuse una campagna diffamatoria, orchestrata con screenshot selezionati e dati fuori contesto. L’azienda ha dichiarato di aver ingaggiato una società di cybersecurity, la quale avrebbe confermato la natura malevola dell'attacco, escludendo una reale segnalazione interna.

Per rassicurare i clienti, Delve offre rielaborazioni dei report, audit gratuiti e penetration test.

L'ammissione del CEO e il contesto di mercato

Il CEO Karun Kaushik ha ammesso su X che l’azienda “è cresciuta troppo in fretta e non ha rispettato i propri standard”, porgendo scuse ai clienti per gli inconvenienti. La vicenda di Delve, emersa tra fine marzo e inizio aprile 2026, ha radici in un’edizione di YC Winter 2024. Fondata da due MIT drop-out, l’azienda aveva raccolto un seed di 3 milioni di dollari e una Series A da 32 milioni di dollari, raggiungendo una valutazione di 300 milioni di dollari.

Le accuse di “DeepDelver” evidenziano una possibile automatizzazione eccessiva, con 493 report SOC 2 su 494 risultati identici al 99,8%.

Questo caso è un campanello d’allarme sulla cosiddetta checkbox security, dove la forma di conformità rischia di prevalere sul contenuto reale. Si è assistito a un crollo progressivo di una delle startup più promettenti di YC, caratterizzato da iper-crescita non sostenibile, ricavi gonfiati e abbandoni di clienti chiave.

Implicazioni future per il settore

La rottura con Y Combinator e la crisi di reputazione di Delve segnalano un momento delicato per il settore dell’AI applicata alla compliance. La promessa di automatizzare i percorsi di certificazione comporta il rischio di attenuare controlli fondamentali, in un mercato dove la fiducia è un asset critico. Il futuro di Delve dipenderà dalla sua capacità di ristabilire credibilità attraverso trasparenza, rigore tecnico, validazione indipendente e un controllo più stringente dei processi di certificazione. L’innovazione è necessaria, ma la sicurezza e l’integrità non possono essere sacrificate sull’altare della velocità.