L'Energy Information Administration (EIA) degli Stati Uniti ha annunciato la decisione di richiedere ai data center di rivelare i dettagli sui loro consumi energetici. Questa significativa iniziativa nasce dalla sollecitazione dei senatori statunitensi Josh Hawley ed Elizabeth Warren, che hanno esortato l'agenzia a raccogliere dati su un settore caratterizzato da un enorme e crescente consumo energetico a livello nazionale.

Trasparenza sui consumi

L'EIA si prepara a lanciare un sondaggio obbligatorio a livello nazionale, finalizzato alla raccolta di informazioni dettagliate sull'utilizzo dell'energia da parte dei data center.

Sebbene non sia stata ancora definita una data di inizio precisa per questo sondaggio su scala nazionale, l'annuncio rappresenta un passo cruciale verso una maggiore trasparenza in un settore finora poco monitorato. Questa decisione segue un'indagine pilota volontaria che ha coinvolto 196 aziende situate in Texas, nello stato di Washington e nell'area metropolitana di Washington D.C.–Nord Virginia. L'agenzia prevede di completare queste indagini pilota entro settembre, per poi procedere con lo sviluppo e l'implementazione del sondaggio obbligatorio che coprirà i data center a livello nazionale.

Dati raccolti e impatto

I dati che verranno raccolti attraverso il sondaggio includeranno il consumo annuale di elettricità, la generazione di energia "dietro il contatore", le classificazioni specifiche dei data center, i sistemi di raffreddamento impiegati e le caratteristiche strutturali delle facility, come la superficie in metri quadri.

Saranno inoltre richieste le specifiche IT relative alle metriche di efficienza energetica. Sebbene molti dettagli sulla struttura dei sondaggi pilota rimangano ancora da chiarire, la necessità di un'indagine così approfondita è alimentata da crescenti preoccupazioni pubbliche riguardo all'impatto del consumo energetico dei data center sulle bollette e sull'ambiente, in un contesto di notevole mancanza di dati ufficiali sull'industria.

Verso una maggiore efficienza

L'introduzione di questo sondaggio rappresenta un tentativo concreto di coprire un'industria in rapida espansione e con consumi energetici sempre maggiori, che ha operato finora senza una supervisione adeguata. Questo cambiamento potrebbe preannunciare una regolamentazione più stringente, spingendo i data center a migliorare significativamente la loro efficienza energetica e a ridurre il loro impatto ambientale.

In un panorama globale dove la sostenibilità energetica è diventata un imperativo categorico, l'iniziativa dell'EIA potrebbe stabilire un nuovo standard per le operazioni dei data center, influenzando potenzialmente sia le politiche energetiche nazionali che le strategie aziendali a livello globale. L'azione dell'EIA è destinata non solo a modificare le pratiche operative e la gestione dell'energia, ma anche ad aumentare la pressione sui data center affinché siano più trasparenti riguardo ai loro impatti ambientali e ai costi associati, promuovendo una maggiore responsabilità nel settore.