Il mercato dei difensori regala nuovi incroci proprio nel finale della sessione. Il Milan avrebbe ricevuto una proposta per Luca Reggiani, talento del Borussia Dortmund già seguito dall’Inter, mentre la Juventus avrebbe sondato il Wolfsburg per Joakim Maehle come alternativa sulla fascia sinistra. La Fiorentina, invece, guarda a Mohamed Ali Zoma dopo il mancato affare Poku, mentre il Parma sarebbe passato in vantaggio sul Como per Diego Carlos.

Milan, contatti per Reggiani: l’Inter resta alla finestra

Secondo quanto riferito su X da Matteo Moretto, nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti per Luca Reggiani al Milan.

Il giovane difensore del Borussia Dortmund sarebbe stato proposto al club rossonero, che starebbe valutando diversi profili per rinforzare il reparto arretrato. Il classe 2008 rappresenterebbe soprattutto un investimento in prospettiva, considerata la giovanissima età e il percorso di crescita ancora tutto da completare.

L’eventuale inserimento del Milan potrebbe però complicare i piani dell’Inter, che da tempo segue con attenzione il giocatore e non avrebbe mai abbandonato l’idea di portarlo in Italia. Reggiani, trasferitosi al Dortmund dopo aver lasciato il Sassuolo, viene considerato uno dei talenti più cristallini del calcio italiano. Una nuova manifestazione d’interesse rossonera potrebbe quindi aprire un duello di mercato tra le due società milanesi, con il Dortmund nella posizione ideale per sfruttare la concorrenza.

Juventus, Maehle per la fascia. Fiorentina su Zoma, Parma in vantaggio per Diego Carlos

La Juventus continua invece a cercare un terzino sinistro e, secondo quanto riferito da Romeo Agresti su YouTube, avrebbe preso contatto con il Wolfsburg per Joakim Maehle. Il sondaggio non avrebbe però ancora prodotto sviluppi concreti: i bianconeri avrebbero raccolto informazioni sul danese, valutandolo come possibile soluzione d’esperienza e di duttilità per completare la rosa senza affrontare un investimento particolarmente elevato.

Movimenti anche a Firenze. Alfredo Pedullà ha riferito dell’interesse della Fiorentina per Mohamed Ali Zoma del Norimberga, esterno offensivo classe 2003 che può essere utilizzato anche come punta centrale.

Il suo nome sarebbe emerso dopo il mancato arrivo di Ernest Poku e potrebbe rappresentare una nuova soluzione per il reparto offensivo viola. Zoma è reduce da una stagione positiva in Germania e viene considerato un profilo interessante per caratteristiche e margini di crescita.

Infine il Parma, a caccia di un difensore centrale da aggiungere in rosa, avrebbe sorpassato il Como nella corsa a Diego Carlos. Secondo Fabrizio Romano, il club emiliano sarebbe infatti avanzato nelle trattative con il Fenerbahçe per il difensore brasiliano, mentre i lariani non avrebbero ancora liberato lo spazio necessario per riportare in Italia il centrale. Per il Parma si tratta di un’opportunità per aggiungere immediatamente esperienza e struttura alla retroguardia, mentre il Como rischia di perdere una delle alternative individuate per completare il reparto.