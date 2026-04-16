Meta ha annunciato un significativo aumento dei prezzi per i suoi visori di realtà virtuale, una decisione che entrerà in vigore il 19 aprile 2026. Il Meta Quest 3 subirà un rincaro di 100 dollari, portando il suo costo finale a 599,99 dollari. Anche i modelli Meta Quest 3S, nelle versioni da 128 GB e 256 GB, vedranno un incremento di 50 dollari, raggiungendo rispettivamente i 349,99 dollari e i 449,99 dollari. Questo adeguamento si estenderà anche alle unità ricondizionate, mentre il prezzo di tutti gli accessori Meta Quest rimarrà invariato.

L'azienda ha motivato il rialzo attraverso il suo blog ufficiale, spiegando che è una conseguenza diretta dell'aumento significativo dei costi dei componenti critici, in particolare i chip di memoria.

Questa situazione riflette una crisi più ampia che sta colpendo l'intero mercato consumer, alimentata dalla crescente domanda nel settore dell'intelligenza artificiale (AI).

La crescente domanda di RAM dai centri dati AI

I data center dedicati all'intelligenza artificiale stanno assorbendo una quota senza precedenti della produzione globale di DRAM. Le stime indicano che già nel 2026, questa domanda raggiungerà il 70% della produzione totale. Tale pressione strutturale sta spingendo i prezzi della memoria al rialzo in modo considerevole: nel quarto trimestre del 2025, i costi della memoria hanno registrato un aumento del 50%, con ulteriori incrementi previsti fino al 70% nel corso del 2026. La scarsità è aggravata anche dall'anticipazione degli ordini da parte delle aziende AI, che tendono a bloccare capacità produttive ben oltre il loro fabbisogno immediato, limitando così l'accesso ai mercati consumer.

Questa proiezione è supportata da studi settoriali che descrivono un vero e proprio "superciclo della memoria" in atto. La domanda da parte degli hyperscaler sta spingendo i prezzi verso valori storicamente elevati, mettendo a dura prova i produttori di dispositivi. La componente di memoria può ora rappresentare fino al 40% del costo del BOM (Bill of Materials), un dato significativamente superiore rispetto alla media passata del 15%-20%. Questo fenomeno sta già causando una contrazione nelle spedizioni globali di smartphone (fino al -13%) e PC (fino al -11%), con effetti collaterali attesi anche su altri dispositivi come console, wearable e visori VR.

Impatto sui consumatori e sul mercato

Le ripercussioni per i consumatori sono molteplici e tangibili.

Si registrano già aumenti dei prezzi, ritardi nelle consegne, una diminuzione delle specifiche tecniche (come la riduzione della RAM minima sugli smartphone entry-level da 8 GB a 4 GB) e persino forme di razionamento, come documentato nel mercato giapponese. I produttori, specialmente quelli con margini di profitto più ridotti, stanno valutando la possibilità di ridurre i volumi di produzione o, in alcuni casi, di uscire completamente da specifici segmenti di prodotto entro la fine del 2026.

In questo contesto di mercato, la decisione di Meta si configura come una risposta proattiva ma inevitabile all'inflazione dei costi di produzione. Sebbene Meta sia tra le prime aziende high-tech a comunicare formalmente un aumento per un prodotto consumer di punta come il Quest 3, il suo caso non è isolato.

Le pressioni sui componenti stanno infatti spingendo anche altri settori ad adottare misure analoghe.

Prospettive e scenari futuri del mercato

L'industria nutre la speranza che la crisi possa rallentare nella seconda metà del 2026, grazie ai nuovi investimenti produttivi promessi dai principali attori del settore DRAM, tra cui Samsung, Micron e SK Hynix. Tuttavia, l'ampliamento della capacità produttiva richiede tempi lunghi. Le previsioni attuali indicano che un'uscita strutturale dalla situazione di scarsità non avverrà prima del 2027-2028. Nel frattempo, sia i consumatori che i produttori di hardware dovranno continuare a convivere con prezzi elevati e una latente volatilità del mercato.

Meta, dal canto suo, ribadisce la sua priorità nel mantenere l'alta qualità della piattaforma Quest, che include software e supporto.

Tuttavia, il trade-off è evidente: da un lato la sostenibilità economica, dall'altro la competitività di mercato. Una revisione dinamica dei prezzi e dell'allocazione delle scorte sarà cruciale nei prossimi trimestri per l'azienda.

Questa crisi della memoria rappresenta oggi un punto di svolta cruciale nell'interazione tra l'ecosistema AI e il mercato consumer. L'aumento dei prezzi dei visori VR come il Quest 3 ne è la testimonianza più recente, ma le implicazioni si estendono ben oltre il settore della realtà virtuale. Sarà fondamentale monitorare attentamente le dinamiche della supply chain, le strategie produttive e le risposte dei giganti tecnologici per comprendere l'evoluzione di uno scenario in rapido e costante sviluppo.