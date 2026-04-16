Nel panorama del design digitale, l'introduzione di strumenti avanzati basati sull'intelligenza artificiale segna una svolta significativa. Canva, piattaforma leader nella creazione di contenuti visivi, ha potenziato il suo assistente AI, integrando vari strumenti per ottimizzare il processo di design.

L'AI per il design automatizzato

La promessa delle nuove piattaforme AI è la capacità di descrivere un compito all'assistente, che lo pianifica, usa strumenti pertinenti e memorizza le preferenze. Rilevante per i professionisti, che cercano flussi di lavoro automatizzati e affidabili per la creazione di contenuti e asset multimediali.

L'ultimo aggiornamento di Canva introduce un assistente AI capace di generare design editabili tramite semplici prompt ditesto. Gli utenti descrivono le esigenze; l'AI gestisce gli strumenti, proponendo opzioni personalizzabili.

Funzionalità estese e integrazioni

L'assistente AI di Canva diventa centrale nei flussi di lavoro, ora con generazione di immagini e siti web. Concorrenti come Adobe Firefly e Figma con agenti AI si muovono in questa direzione.

Canva ha arricchito l'assistente con integrazioni per Slack, Gmail, Google Drive, Calendar e Zoom, permettendo all'AI di acquisire contesto da email, conversazioni, file e riunioni per svolgere compiti. Aggiunta ricerca web e programmazione di attività ripetibili, che genera bozze da revisionare.

Crescita aziendale e collaborazioni

Cliff Obrecht, co-fondatore e COO di Canva, ha sottolineato come molte aziende preferiscano la piattaforma per editing e pubblicazione finali. Canva mantiene una forte compatibilità con Anthropic, Google e OpenAI, facilitando l'integrazione dei contenuti in flussi di lavoro basati su agenti AI.

La crescita aziendale di Canva nel settore enterprise è notevole, con un incremento del 100% anno su anno. L'azienda, valutata circa 42 miliardi di dollari, prevede di quotarsi in borsa il prossimo anno.

Canva AI Connector: connettività e produttività

Il nuovo Canva AI Connector integra Canva direttamente nelle chat con assistenti AI. Potenziato dal server MCP di Canva, funziona con ChatGPT, Claude e altri, permettendo di generare, modificare e gestire contenuti direttamente dall'assistente AI, senza distogliersi dal contesto.

L'AI Connector aumenta la produttività dei team. Facilita la creazione di design pronti per l'editing tramite chat, promuovendo scalabilità. L'autocompletamento dei template con dati in tempo reale garantisce design fedeli al brand e pronti per la condivisione.

Miglioramenti nell'efficienza AI

Canva affina i suoi strumenti AI esistenti. Il generatore di codice AI ora importa HTML; gli utenti possono creare fogli di calcolo tramite prompt di testo. L'efficienza dei modelli AI è migliorata: Lucid Origin è 5x più veloce e 30x più economico; 12V image-to-video è 7x più veloce e 17x più economico.

Canva AI 2.0 è stato lanciato in anteprima di ricerca questa settimana e sarà disponibile a tutti gli utenti nelle prossime settimane.

Questi aggiornamenti evidenziano l'impegno di Canva nell'evoluzione verso automazione ed efficienza, massimizzando l'uso delle tecnologie AI per facilitare il design creativo e la creazione di contenuti.