L'amministrazione Trump ha proposto un taglio di almeno 707 milioni di dollari al budget della Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) per l'anno fiscale 2027. Questa riduzione, parte di una proposta di bilancio complessiva, ha suscitato allarme tra esperti e funzionari, preoccupati per le ripercussioni sulla sicurezza informatica nazionale.

La Riorganizzazione Proposta per CISA

La proposta di bilancio mira a rifocalizzare la CISA sulle sue "missioni fondamentali": la protezione delle reti civili federali e delle infrastrutture critiche.

L'amministrazione giustifica i tagli con l'eliminazione di programmi ritenuti duplicativi e il rifiuto di ciò che definisce "strumentalizzazione e spreco". Ciò potrebbe però comportare l'abbandono di iniziative critiche per la gestione dei rischi cyber.

Allarme per la Cyber-Difesa Nazionale

Le critiche alla proposta sono immediate. La riduzione del budget è vista come un duro colpo alla cyber-difesa del Paese, già sotto pressione per precedenti tagli. La CISA ha perso parte del suo personale e non ha un direttore confermato dal Senato. Gli esperti avvertono che tali tagli potrebbero compromettere la capacità dell'agenzia di coordinare efficacemente le difese contro gli attacchi informatici, rendendo il Paese più vulnerabile.

Impatto sulla Gestione del Rischio Cyber

L'eliminazione di finanziamenti e funzioni di coordinamento minaccia di indebolire la gestione complessiva del rischio cyber. Senza il supporto di uffici per l'engagement internazionale e la collaborazione con enti statali e locali, la CISA potrebbe trovarsi in una posizione più vulnerabile di fronte a gravi minacce informatiche. Questo ostacolerebbe la condivisione di informazioni e la risposta rapida, aumentando il rischio di interruzioni su larga scala che colpiscono le infrastrutture critiche e i servizi essenziali.

Controversie e Retorica Politica

Il linguaggio della proposta richiama una retorica usata in passato per criticare le iniziative della CISA contro la disinformazione elettorale.

Queste tensioni riflettono una più ampia controversia politica sulla portata e la focalizzazione delle azioni di cyber-sicurezza dell'agenzia. Le accuse di "strumentalizzazione e spreco" sono parte della giustificazione dei tagli.

Una fonte di CISA, anonima per timore di ripercussioni politiche, ha affermato che "l'eliminazione di funzioni essenziali mette in pericolo la sicurezza nazionale". Ha aggiunto che, se approvata, la mossa potrebbe indebolire gravemente il sistema di gestione dei rischi cyber critici, aumentando la probabilità che incidenti prevenibili si trasformino in interruzioni che colpiscono le infrastrutture critiche e i servizi essenziali.