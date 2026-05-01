Anthropic sta catalizzando l'attenzione degli investitori con il suo ultimo round di finanziamenti, che si preannuncia di circa 50 miliardi di dollari. Le allocazioni devono essere presentate entro le prossime 48 ore, con l'obiettivo di chiudere l'operazione entro due settimane. Questa mossa punta a una valutazione monstre di circa 900 miliardi di dollari, una cifra che potrebbe essere superata data l’elevata domanda manifestata dagli investitori.

La corsa verso una valutazione senza precedenti

L'azienda sta riscontrando un enorme interesse da parte del mercato, mentre si prepara a chiudere quello che potrebbe essere il suo ultimo round di finanziamenti privati prima dell’atteso IPO, previsto entro la fine dell'anno.

Con una crescita impressionante del run rate dei ricavi, che ha superato i 40 miliardi di dollari secondo alcune stime, rispetto ai 30 miliardi annunciati solo pochi mesi fa, Anthropic è sulla buona strada per superare il suo rivale più vicino, OpenAI.

Una domanda sostenuta da impegni importanti

La crescita dei ricavi di Anthropic è supportata da un significativo aumento della domanda aziendale, con oltre 1.000 clienti che spendono più di un milione di dollari all'anno. Gran parte di questo successo deriva dal prodotto Claude Code, una piattaforma di codifica agentica che ha visto un raddoppio degli utenti attivi settimanali dall'inizio del 2026. L'espansione continua nelle offerte del prodotto include funzionalità collegate a strumenti come Photoshop e Blender, ampliando ulteriormente la sua portata.

Investimenti strategici e impegni infrastrutturali

La valutazione prevista si colloca in un contesto di impegni infrastrutturali strategici e significativi. Amazon ha ampliato il suo investimento in Anthropic con un ulteriore contributo da cinque miliardi di dollari, mentre Google si è impegnata con investimenti che potrebbero arrivare fino a 40 miliardi di dollari. Anche Microsoft e Nvidia hanno piani di investimento, a dimostrazione della profonda fiducia nelle prospettive future di Anthropic e nel suo ruolo nel settore dell'intelligenza artificiale.

Implicazioni di una valutazione stellare

Raggiungere una valutazione di 900 miliardi di dollari sarebbe un’impresa storica per Anthropic, collocandola tra le startup AI più preziose al mondo.

Questo sviluppo non solo rimodellerebbe il panorama competitivo con OpenAI, ma stabilirebbe anche nuovi parametri di riferimento per le valutazioni delle startup AI a livello globale. Le azioni di mercato secondario di Anthropic stanno già commerciando a valori che suggeriscono un potenziale superiore al trilione di dollari, un chiaro segnale dell’enorme fiducia degli investitori.

Con il crescente interesse e la straordinaria performance finanziaria, il prossimo periodo sarà cruciale per determinare non solo se Anthropic raggiungerà o supererà questa valutazione, ma anche quali conseguenze avrà per il più ampio ecosistema tecnologico. La decisione del consiglio di Anthropic e il coinvolgimento degli investitori strategici potrebbero definire il futuro delle valutazioni nel mondo dell'intelligenza artificiale.