Il governo dello Sri Lanka ha rivelato un nuovo caso di pagamento scomparso, circa 625.000 dollari destinati al servizio postale statunitense. Questa notizia segue di pochi giorni il furto di 2,5 milioni di dollari dal Ministero delle Finanze, evidenziando gravi lacune nella sicurezza finanziaria del paese.

Minacce cibernetiche e frodi

Gli incidenti sembrano essere attacchi di "business email compromise" (BEC), una frode informatica in crescita. Questa truffa prevede l'accesso non autorizzato a caselle email o sistemi contabili per manipolare numeri di conto bancario e instradamento durante il pagamento di fatture.

Dati recenti indicano che gli attacchi BEC sono una delle principali fonti di profitto per i criminali informatici, capaci di sottrarre ingenti somme con una singola violazione.

Impatto economico e politico

Le nuove falle di sicurezza aumentano la pressione sul governo dello Sri Lanka, già provato da anni di difficoltà economiche. Il paese è ancora in fase di ripresa da una crisi economica che nel 2022 ha causato il default sul debito, generando mesi di proteste culminate con la destituzione dell'allora presidente. Questi episodi riaccendono le preoccupazioni sulla stabilità della nazione.

Indagini in corso

Il portavoce del governo e Ministro dei Media, Dr. Nalinda Jayatissa, ha annunciato indagini approfondite.

Le autorità statunitensi hanno segnalato la mancata ricezione del pagamento, avviando verifiche da parte del Dipartimento di Investigazione Criminale e del Dipartimento delle Poste. Nonostante non sia stata ancora stabilita una connessione diretta tra i due furti, le autorità stanno lavorando per accertare eventuali collegamenti.

Allerta internazionale

Le irregolarità nei pagamenti non si limitano a questi casi. Anche le autorità australiane sono state allertate riguardo a pagamenti sospetti, suggerendo una portata dei furti più ampia del previsto. Questo richiamo globale evidenzia la vulnerabilità delle strutture finanziarie interconnesse, che necessitano di sistemi di controllo più rigorosi e una cooperazione transnazionale.

Questi eventi sottolineano l'urgenza di rafforzare le infrastrutture di sicurezza finanziaria, migliorando la gestione del rischio e implementando misure di prevenzione più efficaci. La risposta dello Sri Lanka a queste minacce avrà un impatto significativo sulla sua futura stabilità e sull'affidabilità delle sue istituzioni pubbliche.