Un nuovo studio pubblicato il 28 aprile e redatto da membri dell'università Cornell è incentrata sull'IA ricorsiva. Un'intelligenza artificiale che “ripensa” ai propri pensieri

Il nuovo studio propone un’idea semplice ma rivoluzionaria: permettere agli agenti AI di riesaminare i propri passaggi logici all’interno dello spazio latente, cioè nel luogo matematico dove il modello rappresenta concetti, relazioni e conoscenza.

Non più una singola risposta generata in linea retta. Non più un ragionamento “a colpo secco”.

Ma una sequenza di micro‑riflessioni interne, ricorsive, che l’agente usa per verificare, correggere e ottimizzare il proprio pensiero prima di parlare.

È come se l’AI avesse imparato a ripensare a ciò che sta per dire.

I risultati: più accuratezza, meno token, più intelligenza

Secondo i dati riportati nel preprint:

Più accuratezza nei compiti complessi

meno token generati , quindi meno costi e meno rumore

maggiore stabilità nelle catene di ragionamento

migliore capacità di pianificazione multi‑step

Il punto chiave è che tutto questo avviene senza aumentare la dimensione del modello. Il miglioramento nasce dal come il modello pensa, non da quanto è grande.

Come funziona il ragionamento ricorsivo

Il framework introduce un ciclo interno:

l’agente formula una prima ipotesi la proietta nello spazio latente la confronta con alternative generate internamente seleziona la versione più coerente produce la risposta finale

È un processo invisibile all’utente, ma potentissimo.

Una sorta di “metacognizione artificiale”: l’AI che valuta il proprio pensiero prima di esprimerlo.

Perché è importante: nasce una nuova generazione di agenti autonomi

Questo approccio apre la strada a:

agenti che pianificano meglio

agenti che si correggono da soli

agenti che cooperano in gruppi ricorsivi

sistemi più affidabili in scenari reali (robotica, ricerca, analisi dati, simulazioni)

È un passo verso agenti che non si limitano a rispondere, ma ragionano in profondità, come piccoli team interni che discutono tra loro prima di parlare.

Il contesto: la corsa all’autonomia dell’AI

Il 2026 è l’anno degli agenti. Tutte le grandi aziende stanno lavorando su:

agenti multi‑step

agenti che chiamano strumenti

agenti che collaborano

agenti che apprendono in tempo reale

Questo nuovo framework si inserisce perfettamente nella tendenza globale: rendere l’AI meno reattiva e più deliberativa.