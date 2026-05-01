Un nuovo studio pubblicato il 28 aprile e redatto da membri dell'università Cornell è incentrata sull'IA ricorsiva. Un'intelligenza artificiale che “ripensa” ai propri pensieri
Il nuovo studio propone un’idea semplice ma rivoluzionaria: permettere agli agenti AI di riesaminare i propri passaggi logici all’interno dello spazio latente, cioè nel luogo matematico dove il modello rappresenta concetti, relazioni e conoscenza.
Non più una singola risposta generata in linea retta. Non più un ragionamento “a colpo secco”.
Ma una sequenza di micro‑riflessioni interne, ricorsive, che l’agente usa per verificare, correggere e ottimizzare il proprio pensiero prima di parlare.
È come se l’AI avesse imparato a ripensare a ciò che sta per dire.
I risultati: più accuratezza, meno token, più intelligenza
Secondo i dati riportati nel preprint:
Più accuratezza nei compiti complessi
meno token generati, quindi meno costi e meno rumore
maggiore stabilità nelle catene di ragionamento
migliore capacità di pianificazione multi‑step
Il punto chiave è che tutto questo avviene senza aumentare la dimensione del modello. Il miglioramento nasce dal come il modello pensa, non da quanto è grande.
Come funziona il ragionamento ricorsivo
Il framework introduce un ciclo interno:
l’agente formula una prima ipotesi
la proietta nello spazio latente
la confronta con alternative generate internamente
seleziona la versione più coerente
produce la risposta finale
È un processo invisibile all’utente, ma potentissimo.
Una sorta di “metacognizione artificiale”: l’AI che valuta il proprio pensiero prima di esprimerlo.
Perché è importante: nasce una nuova generazione di agenti autonomi
Questo approccio apre la strada a:
agenti che pianificano meglio
agenti che si correggono da soli
agenti che cooperano in gruppi ricorsivi
sistemi più affidabili in scenari reali (robotica, ricerca, analisi dati, simulazioni)
È un passo verso agenti che non si limitano a rispondere, ma ragionano in profondità, come piccoli team interni che discutono tra loro prima di parlare.
Il contesto: la corsa all’autonomia dell’AI
Il 2026 è l’anno degli agenti. Tutte le grandi aziende stanno lavorando su:
agenti multi‑step
agenti che chiamano strumenti
agenti che collaborano
agenti che apprendono in tempo reale
Questo nuovo framework si inserisce perfettamente nella tendenza globale: rendere l’AI meno reattiva e più deliberativa.