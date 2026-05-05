Threads ha introdotto le funzionalità di messaggistica sul web, estendendo le chat individuali e di gruppo all'esperienza desktop. Questo aggiornamento, annunciato da Meta, allinea la piattaforma a concorrenti come X e Bluesky. La messaggistica sul web era la funzionalità più richiesta dagli utenti dopo l'introduzione dei DM nell'estate del 2025.

Interfaccia web: le novità su desktop

La versione web di Threads ora include una scheda "Messages" per accedere ai DM e una sezione "Requests" per le richieste in attesa. Gli utenti possono cercare conversazioni e avviarne di nuove con facilità.

Il volume dei messaggi settimanali è aumentato del 30% dall'inizio dell'anno, raggiungendo una media di circa 350 milioni di DM ogni settimana.

Live Chats: conversazioni in tempo reale per eventi

Parallelamente, Threads ha lanciato le Live Chats, una nuova funzione per le interazioni delle comunità online durante eventi in tempo reale. Simili ai Broadcast Channels di Instagram, queste chat permettono a utenti selezionati di contribuire attivamente, mentre altri seguono in modalità spettatore. Il debutto è avvenuto nella comunità NBA Threads durante i playoff, consentendo l'invio di messaggi, foto, video, link ed emoji. Fino a 150 partecipanti possono essere attivi; gli altri possono reagire ai contenuti o partecipare ai sondaggi.

Ogni Live Chat è temporanea, con data e orario definiti, e moderata per mantenere il focus.

Strategia: conversazioni al centro della piattaforma

Con l'introduzione della messaggistica web a maggio 2026 e delle Live Chats a fine aprile, Threads rafforza la sua strategia di porre le conversazioni al centro della piattaforma. Dal suo lancio nel 2023, ha progressivamente aggiunto strumenti per l'interazione, dai DM mobili del 2025 alle espansioni per gruppi e web, mirando a diventare uno spazio per dialoghi dinamici, sincronizzati e contestuali. L'adozione di funzionalità sincrone ha anche una logica commerciale, aumentando l'attenzione degli utenti e la durata delle sessioni, fattori cruciali per la monetizzazione in un mercato competitivo.

Impatto e prospettive future

L'arrivo della messaggistica sul web trasforma Threads in un hub di conversazione integrato multicanale. L'incremento del 30% nei messaggi settimanali evidenzia un'adozione significativa, mentre le Live Chats aprono nuove possibilità di coinvolgimento in tempo reale durante eventi culturali, sportivi o musicali. La strategia mira a rafforzare l'identità di Threads come luogo di dialogo moderato e contestuale. In sintesi, con queste innovazioni, Threads conferma la sua ambizione di diventare una piattaforma conversazionale completa, focalizzata su dialoghi attivi, contestuali e incentrati sull'utente, accessibili su ogni dispositivo.