La stagione del ciclismo ha appena archiviato le classiche di primavera per aprire il palcoscenico dei grandi giri, che terranno banco fino a settembre. Venerdì 8 maggio si comincia con il Giro d'Italia, che scatta dalla Bulgaria. La corsa rosa godrà come sempre di una copertura mediatica degna di un grande evento sui canali Rai, con la diretta integrale e tanti programmi di presentazione di approfondimento.

Giro, Pancani telecronista

Il primo appuntamento sugli schermi Rai per il Giro d'italia 2026 è la presentazione delle squadre, che sarà trasmessa mercoledì 6 maggio alle ore 17 su Rai Sport.

Da venerdì 8 maggio inizia la corsa e si apre la programmazione completa della Rai, che seguirà uno schema preciso riproposto per tutte le tappe.

Si comincia un'ora prima della partenza di ogni tappa con "Giro Mattina" su Rai sport. Il programma che introduce ogni giornata di corsa è presentato da Tommaso Mecarozzi, con la partecipazione di Giada Borgato e Silvio Martinello.

La diretta della tappa sarà trasmessa fino alle ore 14 su Rai Sport, per poi passare su Rai Due. Quest'anno si è puntato su una telecronaca a quattro voci. Francesco Pancani sarà il telecronista, affiancato da due commentatori tecnici, Stefano Garzelli e Davide Cassani, e da Fabio Genovesi per gli approfondimenti culturali.

Al termine della tappa inizierà su Rai Due il "Processo", appuntamento storico inventato dal maestro Sergio Zavoli. Al timone della trasmissione, con i commenti e le interviste del dopo corsa, ci sarà Alessandro Fabretti, con Silvio Martinello e Giada Borgato, ma anche gli interventi di Fabio Genovesi.

TGiro e RiGiro in serata e nottata

Per chi non ha l'opportunità di seguire le tappe in diretta o vorrà vedere un riassunto della giornata, ci sono altre due opportunità in tv sui canali Rai. Alle 20, su Rai Sport, è il momento di TGiro, condotto dagli studi di Milano da Andrea De Luca con Beppe Conti e Barbara Pedrotti.

Infine, a mezzanotte, Rai Sport propone RiGiro, con gli highlights della tappa.

Naturalmente, tutta la programmazione della Rai sul Giro d'Italia si potrà seguire anche in streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.