Zoox, la divisione di veicoli autonomi di Amazon, sta compiendo passi significativi verso il lancio commerciale del suo innovativo robotaxi. L'azienda ha recentemente svelato una serie di aggiornamenti al proprio veicolo elettrico e autonomo, progettato su misura, in risposta ai feedback degli utenti. L'obiettivo è offrire un servizio più confortevole e funzionale, in vista dell'introduzione sul mercato entro l'anno.

Design e Funzionalità del Robotaxi Zoox

Le caratteristiche fondamentali del robotaxi Zoox rimangono invariate. La vettura, dalla distintiva forma cubica, opera senza volante né comandi tradizionali, mantenendo il tetto panoramico e le luci notturne stellate.

Un sofisticato sistema di sensori, con 40 telecamere, radar, lidar e sensori a infrarossi, garantisce percezione e navigazione autonoma. Il robotaxi può guidare in modo bidirezionale e sterzare su tutte e quattro le ruote, assicurando agilità e sicurezza. Gli aggiornamenti recenti riguardano estetica e funzionalità: esternamente, i riflettori bidirezionali sono stati riposizionati per ottimizzare la visibilità; un nuovo sistema audio/microfono integrato nell'interfaccia della porta migliora la comunicazione. Internamente, sedili e poggiatesta sono più ergonomici con imbottiture aggiuntive. La palette di colori è stata aggiornata con tonalità più chiare (verde aloe per i sedili, grigio pietra per il pavimento), creando un ambiente più sereno e accogliente.

Portabicchieri ingranditi, touchscreen più visibile e una scanalatura sul pad di ricarica per gli smartphone completano le migliorie.

Espansione dei Test e Nuovi Orizzonti Geografici

Parallelamente agli affinamenti tecnici e di design, Zoox sta espandendo le operazioni dei suoi robotaxi negli Stati Uniti. L'azienda ha introdotto i suoi veicoli senza volante ad Austin, Texas, e Miami, Florida. Questi test iniziali, limitati a dipendenti Zoox, famiglie e amici, si aggiungono ai programmi pilota già consolidati a San Francisco e Las Vegas.

L'espansione include anche le aree di servizio esistenti. A San Francisco, Zoox ha quadruplicato l'area di servizio del suo programma pilota, estendendosi a quartieri come Chinatown, Marina, North Beach, Pacific Heights e l'Embarcadero, rendendo il servizio accessibile a più utenti.

A Las Vegas, l'azienda ha incrementato i punti di raccolta e consegna, includendo luoghi strategici come il Las Vegas Convention Center, la Strip, la Sphere e la T-Mobile Arena, migliorando l'accessibilità e la convenienza.

Prospettive Future e Sfide Regolamentari

Nonostante i progressi, Zoox affronta importanti sfide regolamentari prima di avviare la produzione in serie e offrire corse a pagamento. L'azienda ha richiesto un'esenzione commerciale per il suo robotaxi, non disponendo dei controlli standard federali. Sebbene la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) abbia concesso un'esenzione per testare i veicoli su strade pubbliche, l'approvazione definitiva per il servizio commerciale e la produzione su larga scala è ancora in attesa.

L'ottenimento di tale approvazione segnerà un passo decisivo verso la diffusione commerciale dei robotaxi Zoox, consolidando la posizione dell'azienda nel settore dei trasporti autonomi e della mobilità urbana del futuro.

In sintesi, Zoox persegue una strategia che combina innovazione nel design e un'espansione operativa mirata, con l'obiettivo di rivoluzionare e ampliare i confini della mobilità urbana attraverso i suoi avanzati veicoli autonomi.